لو كنا صبرنا أسبوعين .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن حمدي النقاز



حمدي النقاز حمدي النقاز

علق احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ، بشأن قبول طعن نادي الزمالك علي تغريمه لصالح حمدي النقاز...



وغرد ميدو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " المحكمة الرياضية كاس تقبل طعن الزمالك بالغاء قرار الفيفا بتغريم الزمالك مليون و ٣٠٠ الف دولار لصالح حمدي النقار مع تحمل اللاعب مصاريف التقاضي..يعني لو كنا صبرنا أسبوعين ماكناش دخلنا في الفيلم ده!! يعني التسوية مع اللاعب مالهاش اي لازمه ".



المحكمة الرياضية كاس تقبل طعن الزمالك بالغاء قرار الفيفا بتغريم الزمالك مليونا و ٣٠٠ الف دولار لصالح حمدي النقار مع تحمل اللاعب مصاريف التقاضي..يعني لو كنا صبرنا أسبوعين ماكناش دخلنا في الفيلم ده!! يعني التسوية مع اللاعب مالهاش اي لازمه

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وعلى جانب أخر ، قال حمدي النقازلاعب نادي الزمالك، إن مشكلته مع نادي الزمالك لم تكن " فلوس" لكنها كانت بسبب المعاملة مع الإدارة الموجودة وقتها في النادي.وأضاف حمدي النقاز خلال لقائه ببرنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " أم بي سي مصر"، أن من وقت خروجه من النادي ظل في تواصل مع النادي و اللاعبين، موضحاً أنه فسخ عقده مع نادي الزمالك في شهر نوفمبر و من بعدها ظل في مصرلمدة شهر و نصف للتصالح مرة أخرى مع النادي ، قائلاً: "بس ملقتش ناس عايزة تتكلم معايا عشان هما كانو فاكرين لما أنا فسخت عقدي هما ماشيين في الطريق الصح".وأكد " النقاز"، حبه لنادي الزمالك ، قائلاً: " أنا جالي عرض كبير من نادي إتحاد بجدة و بمبلغ كبير ليا و للنادي و ماكونتش عايز أمشي و أسيب نادي الزمالك، و أنا لما بلعب في نادي الزمالك بقدم مستوي كويس وعندي جمهور كبير بيحبني".وتابع "الإدارة السابقة لنادي الزمالك وعدتني بمقدم 50% من قيمة التعاقد و أكتشفت وجود 25% مع تخفيض القيمة الكلية.