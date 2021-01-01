قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن المشير طنطاوي بريء من أي دم سواء محمد محمود أو ماسبيرو ، والله هوبريء منها ، وكل من كان موجود من المسئولين بريئين منها سواء بشكل مباشر أغير مباشر .
وأضاف السيسي ، إن المجرمين والأشرار مش هيكسبوا أبدا والله لا يصلح عمل المفسدين .
وتابع : " لم نؤجل افتتاح مشروعات اليوم بعد وفاة المشير طنطاوي.. لأنه كان "رجل عمل"
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التعليقات على السيسي : والله المشير طنطاوي بريء من أي دم سواء في أحداث ماسبيرو أو محمد محمود أو غيرها
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