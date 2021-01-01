السيسي : والله المشير طنطاوي بريء من أي دم سواء في أحداث ماسبيرو أو محمد محمود أو غيرها

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صورة الخبر: الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن المشير طنطاوي بريء من أي دم سواء محمد محمود أو ماسبيرو ، والله هوبريء منها ، وكل من كان موجود من المسئولين بريئين منها سواء بشكل مباشر أغير مباشر .

وأضاف السيسي ، إن المجرمين والأشرار مش هيكسبوا أبدا والله لا يصلح عمل المفسدين .

وتابع : " لم نؤجل افتتاح مشروعات اليوم بعد وفاة المشير طنطاوي.. لأنه كان "رجل عمل"

وأشار إلى أن  المشير كان بيقول عن الدولة "انا ماسك جمرة نار في ايدي.. ولو سبتها هتولع الدنيا"، معلنا  إطلاق اسم المشير حسين طنطاوى على قاعدة الهايكسيتب العسكرية.

المصدر: صدي البلد

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