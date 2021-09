أطعمة فعالة لـ التخلص من الكرش أطعمة فعالة لـ التخلص من الكرش

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض الأطعمة الفعالة للتخلص من الكرش.



تراكم الدهون حول البطن وظهور الكرش من الامور التى تقلقل الرجال ويسبب الكرش الكثير من المخاطر الصحية ،ويرجع سبب ظهور الكرش الى تناول الكثير من الطعام وعدم ممارسة الرياضة وتناول الوجبات السريعة ،وللتخلص من الكرش اليك أهم الاطعمة التى تساعدك على ذلك ومنها.



أطعمة فعالة للتخلص من الكرش...

1-الزنجبيل والقرفة..

من المشروبات الفعالة لحرق دهون البطن والتخلص من الكرش بسرعة أضف الزنجبيل إلى الماء، ثم ضع القليل من العسل والفلفل واترك الخليط على نار هادئة لخمس دقائق. سيساعد العسل على إذابة الدهون، بينما يعمل كل من الزنجبيل والفلفل على زيادة معدل الايض وحرق الدهون

2-الأطعمة الغنية بفيتامين C..

في دراسة أجريت على مجموعة من السيدات وجد أن معدل السمنة يزداد في السيدات التي لا تتناول أطعمة تحتوي على كميات جيدة من فيتامين C . كما أن نقص تناول فيتامين C يؤدي إلى تراكم الدهون وخاصة في منطقة البطن. ويوجد فيتامين C في البرتقال، الليمون، الجوافة، الطماطم.

3-الشاي الأخضر..يستخدم الشاي الأخضر منذ مئات السنين في إنقاص الوزن، وقد اثبتت الأبحاث العلمية الحديثة قدرة الشاي الأخضر على تحفيز الجسم لحرق مزيداً من الدهون. فالشاي الأخضر يحتوي على مادة تسمي بالكاتيكن، وتساعد على حرق الجسم لمزيد من السعرات الحرارية و بالتالي يساعد على إنقاص الوزن. وينصح بتناول الشاي الأخضر كمشروب ساخن عدة مرات في اليوم للحصول على أفضل النتائجإشربى من 2 – 3 أكواب من الشاى الأخضر، جيث يساعدك فى إزالة الشحوم من الجسم، كما يحمى خلايا الجسد من السرطان.4-زيت الزيتون..تناولى حبات الزيتون يوميآ وأستعينى بما لا يقل عن ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون كمصدر رائع للفيتامين “إى”، والدهون غير المشبعة التى تساعد فى خفض مستوى الكوليسترول.5-الأناناس..يحتوي الأناناس على مستويات عالية من انزيم يسمى البروميلين الذي يساعد في عملية الهضم، و كذلك بمنع التورمات والإلتهابات في القناة الهضمية، مما يساعد في محاربة الإمساك الذي يعد أحد أسباب السمنة عند البعض، فهو يساعد علي التخلص من الفضلات بشكل طبيعي.6-الثوم..للحد من الدهون المتراكمة في منطقة البطن، احرص على مضغ 3 إلى 4 فصوص ثوم نييء في الصباح، ثم تناول الماء بالليمون بعد ذلك. يعتبر هذا العلاج من أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من دهون البطن.7-الشوفان..يحتوى الشوفان على كمية كبيرة من الألياف الطبيعية، بالإضافة إلى أنه يحفز الإحساس بالشبع، كما يحتوى الشوفان على نسبة عالية من الألياف تساعدك فى المحافظة على صحة الجهاز الهضمى وتعمل على تنظيفه لغناه بالكربوهيدرات.8-الكرفس..يساعد الكرفس أيضاً في الحد من تراكم الدهون في منطقة البطن، ولا يحتوي سوى على 8 سعرات حرارية فقط. يمكنك تناول عصير الكرفس، أو تناوله نيئاً كسلطة.