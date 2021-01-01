قبل متفرش شقتك.. خمسة اتجاهات للإضاءة لإضفاء السطوع على مساحتك



خمسة اتجاهات للإضاءة خمسة اتجاهات للإضاءة

من المهم مواكبة التغييرات لديكور منزلك او مكتبك ، يقول فيناياك ديوان ، مؤسس Lightbook ، إن الهندسة المعمارية والهندسة وصناعة البناء قد شهدت تغيرًا في أنماط الإضاءة على مر السنين ، بسبب التحول في نموذج المستهلك.







الضوء هو الشخصية الرئيسية

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في الأوقات القادمة ، سيصبح تصميم الإضاءة أهم ما يميز أي مشروع بدلاً من أن يكون فكرة لاحقة إنها بالفعل نقطة انطلاق للعديد من محادثات التصميم لذلك ، لا تتردد في العثور على مصمم إضاءة محلي يمكنه الارتقاء بالمشروع بجزء بسيط من تكلفة المشروع يتم استخدام الأضواء المتفاوتة الشدة والأغراض في وقت واحد لإنشاء مشهد مخصص.تُستخدم هذه التقنية في نماذج مشاريع التصميم السكني والضيافة والواجهة لخلق التناقضات ، مع إبراز الألوان والقوام وفقا ل indian express.في أوقات ما بعد كوفيد ، يجب تصميم الإضاءة الداخلية بشكل أكثر تفكيرًا واستراتيجية يجب أن تعمل مصابيح LED أكثر من مجرد مصادر إضاءة السقف وأن تحقق قيمة أكبر، بينما نشعر ونتفاعل في نفس المساحة يجب أن تصبح الإضاءة معطلة وأن تتمحور حول الإنسان حيث تتغير متطلباتنا خلال النهار ويجب أن تتكيف الإضاءة مع تغير احتياجاتنا.إضاءة أوتوماتيكيةالأتمتة أو "الإضاءة الذكية" عبارة عن مجموعة من الأوامر التقنية والمخصصة لتصميم إضاءة المنزل وهي مصممة لتلبية مواصفات الإضاءة للمستخدم بنقرة زر واحدة يوفر هذا التخصيص الوقت والطاقة لصاحب المنزل لتحقيق أجواء الإضاءة المثالية. من المهم اختيار تركيبات عالية الجودة وتعيينها على الأتمتة الصحيحة بناءً على استشارة خبير إضاءة.استخدام التكنولوجيالقد طورت التكنولوجيا أساليب العيش والعمل ولن يكون هناك وقت أفضل من الآن لتبني الجانب التكنولوجي يمكننا تكوين نظام الإضاءة الكامل مركزيًا على الأتمتة جنبًا إلى جنب مع الأمان والوسائل السمعية والبصرية والستائر جنبًا إلى جنب مع مستشعرات الحركة أو مستشعرات ضوء النهار. إذا تم إجراؤه بشكل صحيح ، من خلال مزود خدمة ذي خبرة ، فيمكنه العمل في سيمفونية مثالية مع بعضها البعض.