طريقة عمل الدجاج المحشي بالحمص والأرز

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الدجاج المحشي بالحمص والأرز

ترغب النساء فى تجديد السفرة من وقت لآخر ويعد الدجاج المحشي بالحمص والأرز من أكثر الأطباق الجديدة التى تتمتع بمذاق شهي ولذيذ ومختلف عن مذاق الدجاج المعد بالطرق التقليدية.



ونقدم لكم طريقة عمل الدجاج المحشي بالحمص والأرز بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الدجاج المحشي بالحمص والأرز

دجاجة كاملة

سمنة

بصل
ثوم

حمص مسلوق

أرز

ماء

بهارات

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل الدجاج المحشي بالحمص والأرز
* في حلة على نار ساخنة شوحى البصل والثوم فى السمنة على النار ثم أضيفي الأرز و الحمص

* أضيفى المرقة والملح والفلفل الأسود والبهارات واتركى الأرز حتى قرب النضج واحشى الدجاجة بخليط الأرز والحمص

* قومي بدهن الدجاجة بالسمنة ثم ادخليها الفرن حتى تمام النضج ثم قدمي الدجاج المحشي مع خليط الأرز والحمص وبالهنا والشفا

المصدر: elbalad

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