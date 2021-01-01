طريقة عمل سندوتشات الكبدة الإسكندراني مثل المطاعم



الكبدة الإسكندراني الكبدة الإسكندراني

قدم الشيف اسامة السيد عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني مثل المطاعم.



طريقة ساندوتشات الكبدة الاسكندراني مثل المطاعم ..

المكونات:

كبدة مقطعة إلى شرائح رفيعة

ثوم مفروم .

زيت .

فلفل أخضر حامى / بارد مقطع إلى قطع صغيرة

فلفل أسود

ملح

خل

عصير ليمون

ربع ملعقة كزبرة جافة

قليل من الكمون​

ملحوظه: تترك الكبده لمدة ربع سَـآعـهْْ في وعاء بالتوابل فقط.



الطريقة:

1-احضرى وعاء عميق وضعيه على النار حتى يسخن جيدًا.

2-ضعى فى الوعاء قليل من الزيت، واتركيه يسخن ثم ضعي الثوم المفروم وقلبى جيدًا

3-ضعى شرائح الكبدة وعليها الخل وقلبيها جيدًا حتى تبدأ فى النضج.

4-قومى بتقطيع الفلفل الرومى والحامى وضعيهما على الكبدة وقلبيها.

5-يضاف عصير الليمون للكبدة عن التقديم، ويتم تناولها فى سندوتشات مع سلطة الطحينة والثومية والخيار المخلل بالإضافة إلى البطاطس المحمرة.