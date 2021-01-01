طريقة عمل سندوتشات الكبدة الإسكندراني مثل المطاعم

قدم الشيف اسامة السيد عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني مثل المطاعم.
طريقة ساندوتشات الكبدة الاسكندراني مثل المطاعم ..
المكونات:
كبدة مقطعة إلى شرائح رفيعة
ثوم مفروم .
زيت .
فلفل أخضر حامى / بارد مقطع إلى قطع صغيرة
فلفل أسود
ملح
خل
عصير ليمون
ربع ملعقة كزبرة جافة
قليل من الكمون
ملحوظه: تترك الكبده لمدة ربع سَـآعـهْْ في وعاء بالتوابل فقط.
الطريقة:
1-احضرى وعاء عميق وضعيه على النار حتى يسخن جيدًا.
2-ضعى فى الوعاء قليل من الزيت، واتركيه يسخن ثم ضعي الثوم المفروم وقلبى جيدًا
3-ضعى شرائح الكبدة وعليها الخل وقلبيها جيدًا حتى تبدأ فى النضج.
4-قومى بتقطيع الفلفل الرومى والحامى وضعيهما على الكبدة وقلبيها.
5-يضاف عصير الليمون للكبدة عن التقديم، ويتم تناولها فى سندوتشات مع سلطة الطحينة والثومية والخيار المخلل بالإضافة إلى البطاطس المحمرة.
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