إجراءات التقديم والمصروفات الدراسية للمرشحين لخدمة اجتماعية حلوان



كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان

أعنلت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن بدء استقبال أوراق طلاب الثانوية العامة المرشحين إليها عن طريق مكتب التنسيق الإلكترونى بمرحلتيه الأولى بتنسيق القبول بالجامعات ٢٠٢١ .



وأعلن مسئولو شئون الطلاب بالكلية عن الخطوات التى يجب اتباعها قبل تقديم أوراقهم، وشملت هذه الخطوات:



التسجيل بموقع الكشف الطبى الخاص بجامعة حلوان لحجز موعد للكشف وتطعيم كورونا وطباعة استمارة الكشف.

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الدخول على موقع الاختبارات الشخصية بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان وطباعة استمارة موعد المقابلة الشخصية للطالب .يجب دفع مصروفات السنة الدراسية عن طريق الكود الإلكترونى قبل التقدم للجامعة .الدخول على موقع بيان الحالة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان للحصول على الكارنيه الجامعى .الالتزام بموعد المقابلة الشخصية للطالب و الحضور بكافة اوراق الالتحاق بالكلية .يمكن سداد المصروفات بكليات جامعة حلوان عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty"ونوهت ادارة الكلية بأن مصروفات السنة الدراسية الأولى بالجامعة للطلاب الجدد هى : ١٩٧٥ جنيه لطلاب الانتظام، و٢٥٧٥ لطلاب الانتساب .txtتنسيق الجامعات 2021 .. تعرف على اخر موعد لتسجيل طلاب المرحلة الثالثةونوضح للطلاب الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات بعد طباعة بطاقات الترشيح:1- بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني وتوفير صورتان منها2- إحضار شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب و5 صور منها.3- طباعة صورة من البطاقة الشخصية للطالب4- احضار نموذج 2 جند للطلاب الذكور5- توفير شهادة التفوق الرياضي إن وجد.6- 6 صور شخصية 4x6 .