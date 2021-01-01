كشفت وزارة التربية والتعليم عن ضوابط فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية لسد العجز لأعضاء هيئة التدريس استعدادًا للعام الدراسي 2021/2022.
أكدت وزارة التربية والتعليم، أن عمل المتطوع ينحصر في مساعدة المعلمين وذلك من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتي الدرجة الثانية، وإمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، لافتة إلى أنه لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن 11 شهرًا خلال العام المالي الواحد، مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين.
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التعليقات على التعليم: المتطوعون بالمدارس سيعملون بنظام الحصة لمدة 11 شهرا فقط
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