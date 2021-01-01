التعليم: المتطوعون بالمدارس سيعملون بنظام الحصة لمدة 11 شهرا فقط

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم عن ضوابط فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية لسد العجز لأعضاء هيئة التدريس استعدادًا للعام الدراسي 2021/2022.

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن عمل المتطوع ينحصر في مساعدة المعلمين وذلك من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتي الدرجة الثانية، وإمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، لافتة إلى أنه لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن 11 شهرًا خلال العام المالي الواحد، مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على توافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجله والأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلاً بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.

المصدر: elbalad

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