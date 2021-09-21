ننشر تفاصيل اختبارات فنون جميلة.. الفرصة الأخيرة لطلاب الدبلومات للتسجيل باختبار القدرات



اختبارات فنون جميلة اختبارات فنون جميلة

تتابع وزارة التعليم العالى تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات وفي إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، لطلاب الشهادات الفنية .







موعد غلق اختبارت القدرات لطلاب الدبلومات الفنية



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ويعد اليوم “الاثنين” هو الفرصة الاخير للتسجيل باختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية حيث من المقرر ان يغلق التسجيل نهاية مع اليوم على ان يكون غدا الثلاثاء الموافق 21/9/2021 هو اخر ايام الاختبارات .وتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة(عمارة - فنون ) – التمريض- السياحة والفنادق- الكليات التكنولوجية) .ويتوافد العديد من طلاب الدبلومات الفنية على اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة بقسميها الفنون و العمارة .الادوات المستخدمة فى اختبارات قدرات فنون جميلةوصرحت ادارة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك بان الادوات التى يحتاجها الطلاب للتقدم لاختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة تشمل الآتى:بالنسبة لامتحان الفنون:الأدوات المطلوب إحضارها للاختبار مع الطالب هي (قلم جاف - أقلام رصاص متعددة- أستيكة - ألوان خشبية وفلوماستر- شريط لاصق) .أما امتحان العمارة :الأدوات المطلوبة للامتحان هي: قلم جاف - أقلام رصاص - أدوات هندسية عادية (مسطرة ومثلث) - شريط لاصق – أستيكة .شكل اسئلة اختبارات قدرات فنون جميلةونوضح لراغبى التقدم لاختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة من طلاب الدبلومات الفنية نقاط الامتحان والأدوات التى يحتاجونها لذلك .- الامتحان من ٣ أجزاء، يعتمد على المهارات الفنية للطلاب.- يضم الامتحان الرسم والتظليل والمهارات الخاصة.- كان من المفترض أن يتضمن سؤالا نظريا ٣٠ نقطة عن المهارات ولكن تم إلغاؤه هذا العام الماضى بسبب منع التجمعات والحفاظ على سلامة الطلاب.- يتضمن الامتحان أجزاءً خاصة بالتصميم والرسم من وحى الخيال.وتنقسم اختبارت الفنون الجميلة إلى قسمين هما الفنون والعمارة.عناصر امتحان اختبارات القدرات بفنون جميلةبالنسبة لامتحان الفنون:العناصر المكونة لامتحان قدرات الفنون هي رسم وتصميم هذا العام فقط؛ حيث تم إلغاء الجزء النظرى من اختبار القدرات.المدة الزمنية الإجمالية لاختبار قدرات الفنون هي ساعتان ونصف.الهدف من امتحان قدرات الفنون هو قياس قدرة الطالب على الرسم والتصميم لمعرفة هل هو جدير بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة شعبة فنون.أما عن امتحان العمارة :العناصر المكونة لامتحان قدرات العمارة هي تصميم معمارى عملي .الزمن المخصص هو ساعتان ونصف للتصميم المعمارى العملي.