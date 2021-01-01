تعرفي على أسرار الجمال الكوري.. الفحم للتنظيف والبخار لفتح المسام



تعرفي على أسرار الجمال الكوري تعرفي على أسرار الجمال الكوري

أصبحت أساليب الجمال الكورية من أكثر الاتجاهات انتشارا في العالم، لما تقدمه من بشرة صحية مشرقة دون مجهود أو الاضطرار لاستخدام مكياج مبالغ فيه، ويعتمد الجمال الكوري على بعض القواعد التي تساعد على استعادة نضارة البشرة والتخلص من الجفاف الذي يتسبب في بشرة باهتة، بالإضافة إلى وصفات طبيعية للتعامل مع مشاكل البشرة المعتادة.



وفي هذا التقرير نستعرض أسرار الجمال الكوري، لكي تتمكن كل النساء من تطبيقها واستعادة جمال بشرتهن، وذلك وفقا لتقرير منشور على موقع سكاي بولد.



أسرار الجمال الكوري

البخار

البخار هو أحد أسرار الجمال الكوري الذي يحتفظوا به دائما لفتح المسام والتخلص من الأوساخ ومنح البشرة توهج طبيعي.

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دش دافئالدش الساخن ينظف البشرة مثل أي شيء آخر، لذلك حاولي دائما الاستمتاع بحمام دافئ بالإضافة لتهدئة أعصابك، سيساعدك على الحصول على بشرة صحية.الأعشابمن الشاي إلى الزنجبيل وغيرها من الأعشاب يحرص الكوريون عموما والنساء خاصة على تناول المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، والتي تفيد البشرة وتساعد على تعزيز نضارتها.تمارين الوجهتقوم النساء الكوريات بانتظام بتمارين الوجه مثل التدليك، مما يساعد في جعل بشرتهن متماسكة، ويحافظ على صحتها من خلال تحسين الدورة الدموية فيه.الفحمتتميز العديد من تقنيات الجمال الكوري باستخدام مسحوق الفحم الذي يُطلق عليه المكون المعجزة لتطهير البشرة والحصول على بشرة نظيفة تماما.لا تفركى الكريم على بشرتكإذا كنتي تقومين بفرك الكريم على بشرتك، فتوقفي فورا، فوفقًا لمتابعي الجمال الكوري، بدلاً من فرك الجلد، يجب عليك النقر على الكريم على وجهك في حركات دائرية.منشفة مبللةاغمسي منشفة وجه في ماء دافئ ونظفي وجهك بها. ينظف البشرة على الفور ويفتح المسام.