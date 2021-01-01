السيسي يطالب بوضع حد لإقامة السدود على الأنهار الدولية

آخر الأخباراخبار مصر › السيسي يطالب بوضع حد لإقامة السدود على الأنهار الدولية

صورة الخبر: السيسي
السيسي

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تسبب تفاقم تغير المناخ، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية.

وطالب السيسي بوضع حد لهذا الأمر الذي يساهم في تفاقم أزمة تغير المناخ، حيث يتم إقامة السدود دون توافق مع دول المصب على قواعد الملء والتشغيل.

وأوضح السيسي أن ذلك في إطار الجهود الرامية للتعامل مع قضايا التكيف مع تغير المناخ، والتي تمثل جانباً شديد الأهمية من عمل المناخ الدولي وأولوية قصوى للدول النامية، خاصةً في القارة الأفريقية التي تعاني من التبعات الأشد وطأة لهذه الظاهرة، لاسيما المتعلقة بندرة المياه والجفاف وتصحر الأراضي وتهديد الأمن الغذائي.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على السيسي يطالب بوضع حد لإقامة السدود على الأنهار الدولية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
78365

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager