السيسي يطالب بوضع حد لإقامة السدود على الأنهار الدولية



السيسي السيسي

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تسبب تفاقم تغير المناخ، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية.



وطالب السيسي بوضع حد لهذا الأمر الذي يساهم في تفاقم أزمة تغير المناخ، حيث يتم إقامة السدود دون توافق مع دول المصب على قواعد الملء والتشغيل.



وأوضح السيسي أن ذلك في إطار الجهود الرامية للتعامل مع قضايا التكيف مع تغير المناخ، والتي تمثل جانباً شديد الأهمية من عمل المناخ الدولي وأولوية قصوى للدول النامية، خاصةً في القارة الأفريقية التي تعاني من التبعات الأشد وطأة لهذه الظاهرة، لاسيما المتعلقة بندرة المياه والجفاف وتصحر الأراضي وتهديد الأمن الغذائي.