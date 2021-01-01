سقط 8 قتلى وأصيب 6 آخرون في حادث إطلاق نار مفجع في إحدى الجامعات في روسيا.
وبحسب وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أقدم طالب في جامعة بيرم الروسية الحكومية على قتل 8 من زملائه وإصابة 6 آخرين إثر إطلاقه النار نحوهم.
وأشارت الوكالة إلى أن حصيلة القتلى والمصابين قابلة للزيادة خلال الساعات القادمة، حيث إن عدد الجرحى لا يزال غير مؤكد، حيث تفاوتت التقارير من 6 إلى 14 مصاباً، ولم يتضح ما إذا كان أي من هؤلاء أصيبوا جراء القفز من المبنى.
وأعلنت وزارة الداخلية الروسية إلقاء القبض على الفاعل بعد الحادثة، في حين أُوقفت جميع الفصول الدراسية في الجامعة، وفقا لوكالة سبوتنيك الرسمية.
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التعليقات على لحظة مقتل 8 وإصابة 6 في حادث إطلاق نار بجامعة روسية| فيديو
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