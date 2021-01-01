لحظة مقتل 8 وإصابة 6 في حادث إطلاق نار بجامعة روسية| فيديو

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صورة الخبر: إطلاق نار بجامعة روسية
إطلاق نار بجامعة روسية

سقط 8 قتلى وأصيب 6 آخرون في حادث إطلاق نار مفجع في إحدى الجامعات في روسيا.
وبحسب وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أقدم طالب في جامعة بيرم الروسية الحكومية على قتل 8 من زملائه وإصابة 6 آخرين إثر إطلاقه النار نحوهم.

وأشارت الوكالة إلى أن حصيلة القتلى والمصابين قابلة للزيادة خلال الساعات القادمة، حيث إن عدد الجرحى لا يزال غير مؤكد، حيث تفاوتت التقارير من 6 إلى 14 مصاباً، ولم يتضح ما إذا كان أي من هؤلاء أصيبوا جراء القفز من المبنى.

وأعلنت وزارة الداخلية الروسية إلقاء القبض على الفاعل بعد الحادثة، في حين أُوقفت جميع الفصول الدراسية في الجامعة، وفقا لوكالة سبوتنيك الرسمية.

وقالت الجامعة أن الجاني استخدم ما يسمى بالسلاح الناري "الصادم"، وهو سلاح تم تصميمه لإطلاق مقذوفات مطاطية أو بلاستيكية غير قاتلة، ولكن يمكن تعديلها لإطلاق ذخيرة أخرى.

حبس طلاب وموظفو الجامعة أنفسهم في الغرف، وحثت الجامعة أولئك الذين يمكنهم مغادرة الحرم الجامعي على القيام بذلك.

نقلت وكالة (تاس) الحكومية للأنباء عن مصدر- لم تذكر اسمه- في هيئة إنفاذ القانون قوله إن بعض الطلاب قفزوا من نوافذ أحد المباني.

https://twitter.com/i/status/1439855733156290563

المصدر: وكالة "ريا نوفوستي" الروسية

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