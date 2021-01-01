6 وصفات مختلفة.. طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو
تبحث الكثير من النساء، عن طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات لكى تتمكن من تقديمه لأفراد أسرتها بمذاق مميز بنفس جودة الأنواع المباعة.
وترغب السيدات فى تعلم طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات حيث أنه من أكثر الأكلات التى يحبها الأطفال والشباب وتلقى إعجاب الكبار.
ولكي تتمكن المرأة من عمل طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات يجب عليها تعلم أسرار طريقة عمل عجينة الكريب وكيفية عمل حشو مميز.
ونقدم لكم طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات بخطوات مجموعة من أشهر خبراء الطهي في مصر.
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طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات
نقدم طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات بخطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير الكريب الحلو:
لبن
دقيق
فانيليا
بيض
زيت
الحشو
كريمة قابلة للدهن
عسل أبيض
موز
للتزيين
سكر بودرة
توت مشكل
كريمة مخفوقة
شيكولاتة سائلة
طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات:
فى وعاء كبير ضعي يضاف الدقيق مع البيض والفانيليا والزيت ويقلب جيدا مع إضافة اللبن حتى الحصول على خليط ممتزج وسائل
في طاسة مدهونة بالزيت يوضع كمية صغيرة من الخليط وتفرد على الطاسة تقلب لتنضج من الجهتين وتحفظ مغطاة بفوطة حتى لا تجف
يحشى الكريب بالكريمة القابلة للدهن وقطع الموز ويلف ويمكن حشوه بالعسل والموز ويلف ويقدم مزين بالتوت والسكر البودرة والكريمة المخفوقة والشيكولاتة ويقدم.
الكريب الحلو
الكريب الحلو
طريقة عمل عجينة الكريب
تعد طريقة عمل عجينة الكريب من أهم أسرار نجاح الكريب وانتاجه بمذاق مميز لذا نقدمها لكم بخطوات الشيف هالة مقدمة برنامج سفرة وطبلية.
مكونات عجينة الكريب:
كوب دقيق
كوب لبن
بيضة
ملعقة كبيرة زيت
ملح
سكر
طريقة عمل عجينة الكريب:
في الخلاط الكهربائي ضعي كوب اللبن ثم البيضة وملعقة زيت ورشة ملح ورشة زيت والدقيق واخفقهم معا
اسكبي العجينة في اناء زجاج بعد تصفيته ثم يغطى ويوضع فى الثلاجة لمدة 5 دقائق
سخني طاسة الكريب على النار وافردي فيها عجينة الكريب على شكل دائري حتى ينضج ويقلب على التجاه المقابل.
عجينة الكريب
عجينة الكريب
ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل الكريب الحلو للشيف سالى فؤاد التى تقدم برنامج حلو وحادق على قناة سى بى سى سفرة لأنها من أكثر الوصفات المميزة.
مقادير الكريب الحلو :
للكريب
كوب دقيق
2 بيضة
فانيليا
1 و نصف كوب لبن
زيت
الحشوات :
شكولاتة مبشورة
كريمة شكولاتة بالبندق
بندق مجروش
موز
زبدة
طريقة عمل الكريب الحلو :
* في وعاء كبير اخلطي الدقيق مع اللبن ثم يضاف البيض والفانيليا ويقلب الخليط واسكبيه على مراحل فى اتجاة واحد فى طاسة مدهونة بالزيت
الحشو:
* قطعي الموز شرائح ويفرد على الكريب وتضاف الشكولاتة المبشورة والبندق ثم يطبق الكريب على الحشو مثل الظرف ثم تسيح فى طاسة الزبدة والزيت على النار
* اقلبي الكريب على الجانب الآخر وتقدم مزينة بالبندق المجروش وكريمة شكولاتة البندق وشرائح الموز .
طريقة عمل الكريب الحلو مثل المطاعم
نقدم لكم طريقة عمل الكريب الحلو مثل المطاعم بنفس أنواع الحلوى الجاهزة وبتكلفة أقل وجودة أكبر، لذا نقدم لكم طريقة عمل الكريب الحلو مثل المطاعم من خلال خطوات الشيف حسن مقدم برنامج أكلات وتكات.
مقادير الكريب الحلو:
5 بيضات
2 ملعقه زيت
2 ملعقه زبدة سائحة
نصف ملعقه صغيرة ملح
2 كوب دقيق
2 كوب ونصف لبن دافئ
طريقة عمل الكريب الحلو:
اخفقي البيض والزيت والسمن فى الميكسر واضيفي لبن دافئ ثم الدقيق والملح ونخفقهم جيدا حتى يتجانس الخليط جيدا
الطاسة وضعي بها القليل من الزيت وامسحيها بمناديل مطبخ ووزعي العجينة وبعد النضج اقلبيها على الاتجاه الآخر حتى النضج.
افردي الكريب وضعي فوقه كاستر مطبوخ وقطع موز أو مانجو أو بلح أو فراولة واغلقيه على شكل شبه القرطاس واديه ثوان على طاسة أو شواية ساخنة ويقدم.
كريب بالموز
كريب بالموز
نقدم لكم طريقة عمل الكريب كالمحترفين بالشيكولاتة بالموز وذلك بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير كريب شيكولاتة بالموز :
2 كوب دقيق
3 كوب لبن
2 بيضة
2 ملعقة كبيرة زيت
رشة ملح
رشة فانيليا
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة كبيرة كاكاو
شيكولاتة قابلة للدهن
موز
طريقة عمل كريب شيكولاتة بالموز:
اخلطي اللبن والبيض والسكر والفانيليا والملح والزيت ثم ضيفي الدقيق والكاكاو ويقلب الخليط ثم تدهن طاسة مسطحة بالزيت.
اسكبي الكريب على مراحل ويقلب على الوجه الآخر حتى تمام النضج وافردي الشيكولاتة على الكريب ونضع قطع الموز وتضاف طبقة من الكريب السادة ويلف ويقطع ويقدم
طريقة عمل الكريب بالأومليت والخضار
لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة
نقدم لكم طريقة عمل الكريب الحلو بالشيكولاتة بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقاديرالكريب الحلو بالشيكولاتة:
للكريب:
125 جرام دقيق
3 بيضات
ذرة ملح
1 ملعقة كبيرة زبدة لينة
1 ملعقة كبيرة زيت ذرة
250 جرام لبن
زبدة كاكاو خام
للحشو:
موز
زبدة الفول السوداني
للتقديم:
سكر بودرة
كريمة مخفوقة
في بولة واسعة اخلطى جميع مكونات عجينة الكريب حتى تتكون عجينة متجانسة ذات قوام سائل.
فى طاسة كريب ساخنة افردى العجينة على شكل دائري حتى تنضج ثم اقلبيها على الاتجاه الآخر حتى تنضج ثم توضع فى طبق التقديم.
احشي الكريب بزبدة الفول السودانى مع الموز والشيكولاتة مع الفواكه المفضلة ويقدم الكريب مزين بسكر البودرة والكريمة المخفوقة أو حسب الرغبة وبالهنا والشفا.
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