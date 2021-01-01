6 وصفات مختلفة.. طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات



طريقة عمل الكريب الحلو طريقة عمل الكريب الحلو

تبحث الكثير من النساء، عن طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات لكى تتمكن من تقديمه لأفراد أسرتها بمذاق مميز بنفس جودة الأنواع المباعة.







وترغب السيدات فى تعلم طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات حيث أنه من أكثر الأكلات التى يحبها الأطفال والشباب وتلقى إعجاب الكبار.

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ولكي تتمكن المرأة من عمل طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات يجب عليها تعلم أسرار طريقة عمل عجينة الكريب وكيفية عمل حشو مميز.ونقدم لكم طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات بخطوات مجموعة من أشهر خبراء الطهي في مصر.طريقة تحضير كريب حلو لـ المبتدئاتوجبة الإفطار.. طريقة عمل كريب بالأومليت مع أصابع البطاطا المشويةطريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلاتنقدم طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات بخطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا على قناة سي بي سي سفرة.مقادير الكريب الحلو:لبندقيقفانيليابيضزيتالحشوكريمة قابلة للدهنعسل أبيضموزللتزيينسكر بودرةتوت مشكلكريمة مخفوقةشيكولاتة سائلةطريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات:فى وعاء كبير ضعي يضاف الدقيق مع البيض والفانيليا والزيت ويقلب جيدا مع إضافة اللبن حتى الحصول على خليط ممتزج وسائلفي طاسة مدهونة بالزيت يوضع كمية صغيرة من الخليط وتفرد على الطاسة تقلب لتنضج من الجهتين وتحفظ مغطاة بفوطة حتى لا تجفيحشى الكريب بالكريمة القابلة للدهن وقطع الموز ويلف ويمكن حشوه بالعسل والموز ويلف ويقدم مزين بالتوت والسكر البودرة والكريمة المخفوقة والشيكولاتة ويقدم.الكريب الحلوالكريب الحلوطريقة عمل عجينة الكريبتعد طريقة عمل عجينة الكريب من أهم أسرار نجاح الكريب وانتاجه بمذاق مميز لذا نقدمها لكم بخطوات الشيف هالة مقدمة برنامج سفرة وطبلية.مكونات عجينة الكريب:كوب دقيقكوب لبنبيضةملعقة كبيرة زيتملحسكرطريقة عمل عجينة الكريب:في الخلاط الكهربائي ضعي كوب اللبن ثم البيضة وملعقة زيت ورشة ملح ورشة زيت والدقيق واخفقهم معااسكبي العجينة في اناء زجاج بعد تصفيته ثم يغطى ويوضع فى الثلاجة لمدة 5 دقائقسخني طاسة الكريب على النار وافردي فيها عجينة الكريب على شكل دائري حتى ينضج ويقلب على التجاه المقابل.عجينة الكريبعجينة الكريبترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل الكريب الحلو للشيف سالى فؤاد التى تقدم برنامج حلو وحادق على قناة سى بى سى سفرة لأنها من أكثر الوصفات المميزة.مقادير الكريب الحلو :للكريبكوب دقيق2 بيضةفانيليا1 و نصف كوب لبنزيتالحشوات :شكولاتة مبشورةكريمة شكولاتة بالبندقبندق مجروشموززبدةطريقة عمل الكريب الحلو :* في وعاء كبير اخلطي الدقيق مع اللبن ثم يضاف البيض والفانيليا ويقلب الخليط واسكبيه على مراحل فى اتجاة واحد فى طاسة مدهونة بالزيتالحشو:* قطعي الموز شرائح ويفرد على الكريب وتضاف الشكولاتة المبشورة والبندق ثم يطبق الكريب على الحشو مثل الظرف ثم تسيح فى طاسة الزبدة والزيت على النار* اقلبي الكريب على الجانب الآخر وتقدم مزينة بالبندق المجروش وكريمة شكولاتة البندق وشرائح الموز .طريقة عمل الكريب الحلو مثل المطاعمنقدم لكم طريقة عمل الكريب الحلو مثل المطاعم بنفس أنواع الحلوى الجاهزة وبتكلفة أقل وجودة أكبر، لذا نقدم لكم طريقة عمل الكريب الحلو مثل المطاعم من خلال خطوات الشيف حسن مقدم برنامج أكلات وتكات.مقادير الكريب الحلو:5 بيضات2 ملعقه زيت2 ملعقه زبدة سائحةنصف ملعقه صغيرة ملح2 كوب دقيق2 كوب ونصف لبن دافئطريقة عمل الكريب الحلو:اخفقي البيض والزيت والسمن فى الميكسر واضيفي لبن دافئ ثم الدقيق والملح ونخفقهم جيدا حتى يتجانس الخليط جيداالطاسة وضعي بها القليل من الزيت وامسحيها بمناديل مطبخ ووزعي العجينة وبعد النضج اقلبيها على الاتجاه الآخر حتى النضج.افردي الكريب وضعي فوقه كاستر مطبوخ وقطع موز أو مانجو أو بلح أو فراولة واغلقيه على شكل شبه القرطاس واديه ثوان على طاسة أو شواية ساخنة ويقدم.كريب بالموزكريب بالموزنقدم لكم طريقة عمل الكريب كالمحترفين بالشيكولاتة بالموز وذلك بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.مقادير كريب شيكولاتة بالموز :2 كوب دقيق3 كوب لبن2 بيضة2 ملعقة كبيرة زيترشة ملحرشة فانيلياملعقة صغيرة سكرملعقة كبيرة كاكاوشيكولاتة قابلة للدهنموزطريقة عمل كريب شيكولاتة بالموز:اخلطي اللبن والبيض والسكر والفانيليا والملح والزيت ثم ضيفي الدقيق والكاكاو ويقلب الخليط ثم تدهن طاسة مسطحة بالزيت.اسكبي الكريب على مراحل ويقلب على الوجه الآخر حتى تمام النضج وافردي الشيكولاتة على الكريب ونضع قطع الموز وتضاف طبقة من الكريب السادة ويلف ويقطع ويقدمطريقة عمل الكريب بالأومليت والخضارلإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطةنقدم لكم طريقة عمل الكريب الحلو بالشيكولاتة بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.مقاديرالكريب الحلو بالشيكولاتة:للكريب:125 جرام دقيق3 بيضاتذرة ملح1 ملعقة كبيرة زبدة لينة1 ملعقة كبيرة زيت ذرة250 جرام لبنزبدة كاكاو خامللحشو:موززبدة الفول السودانيللتقديم:سكر بودرةكريمة مخفوقةفي بولة واسعة اخلطى جميع مكونات عجينة الكريب حتى تتكون عجينة متجانسة ذات قوام سائل.فى طاسة كريب ساخنة افردى العجينة على شكل دائري حتى تنضج ثم اقلبيها على الاتجاه الآخر حتى تنضج ثم توضع فى طبق التقديم.احشي الكريب بزبدة الفول السودانى مع الموز والشيكولاتة مع الفواكه المفضلة ويقدم الكريب مزين بسكر البودرة والكريمة المخفوقة أو حسب الرغبة وبالهنا والشفا.