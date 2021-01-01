تعرف على المشروب السحرى لتخفيف أعراض مرض باركنسون

يؤثر مرض باركنسون على المخ، وهو مرض تنكس عصبي ولم يتم العثور على علاج له حتى الآن، حيث أنه بمرور الوقت تصبح أجزاء الدماغ المصابة بمرض باركنسون أسوأ بشكل تدريجي، وتشير دراسة حديثة إلى أن تناول مشروب معين مع الأدوية التقليدية قد يقلل من الأعراض غير الحركية لدى المرضى، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس".
يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بمرض باركنسون من مجموعة من المشكلات الصحية العقلية إلى جانب الأعراض الجسدية.
تبدأ أعراض مرض باركنسون في الظهور عندما لا تستطيع الدماغ إنتاج ما يكفي من الدوبامين وهو هرمون وناقل عصبى، للتحكم في الحركة بشكل صحيح، حيث تؤثر بعض الأعراض الأكثر شهرة لمرض باركنسون على الحركة، مثل الإصابة بالرعشة والاهتزاز وتيبس العضلات وبطء الحركة.
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