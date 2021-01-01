علاج التهاب الحلق بالادوية والأعشاب والمدة المحددة للعلاج



علاج التهاب الحلق علاج التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق، هل تعانى من إلتهاب الحلق وأعراضه المزعجة وتشعر به من وقت لآخر، إليك أفضل علاج لأتهاب الحلق الشديد من مطبخك بدون مضادات حيوية وفقا لموقع webmd



الضغط بإصبعك

اضغط بإصبعك على إحدى فتحتي أنفك أثناء النفخ بلطف لتنظيف الأخرى.



الماء الدافئ المالح

يساعد الشطف بالماء المالح على كسر احتقان الأنف فقط امزج ربع ملعقة صغيرة ملح وربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز في 8 أكواب من الماء الدافئ. استخدم حقنة لبث الماء في الأنف. أغلق إحدى فتحتي الأنف.

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الحفاظ على الدفء والراحةعند إصابتك بنزلة برد أو الأنفلونزا لأول مرة يساعد جسمك على توجيه طاقته نحو معركة المناعة. هذه المعركة تفرض ضرائب على الجسد. لذا أعطها القليل من المساعدة عن طريق الراحة.المكونات:كوب ماء دافىءملعقة خل التفاحملعقة عسل ابيضقومى بخلط العسل وخل التفاح في الماء الدافئ وتناوله مرتين يوميًا يساعد خل التفاح على تطهير الحلق وقتل البكتيريا والجراثيم مما يسرع من شفاء التهاب الحلق، أما العسل فهو مضاد حيوي طبيعي للجسم ويزيد كفاءة الجهاز المناعي.أدوية علاج التهاب الحلقيساعد هذا في تخفيف الحكة و الحفاظ على رطوبة الحلق مما يمكن أن يخفف بعض الأعراض مثل البلع والغثيان. لا تختار هذا الخيار في حال كنت تعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدمعادة ، قد تظهر هذه الأعراض في غضون 5 أيام من التعرض للبكتيريا ، وإذا تم علاجها على الفور بالأدوية أو العلاجات المنزلية ، يمكن علاجها في غضون 2 إلى 3 أيام. يمكن أن تساعد هذه العلاجات المنزلية في قمع الأعراض- الغرغرة بالماء الدافئ المملحأضف نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء الدافئ وقم بالغرغرة به أول شيء في الصباح.كرر هذا لمدة 3 إلى 5 مرات يوميا.علاج التهاب الحلق بالأعشابتمت دراسة الزنجبيل علميًا للمساعدة في تخفيف التهاب الحلق من خلال تأثيره المضاد للالتهابات. يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين جهاز المناعة للمساعدة في مكافحة الالتهابات مثل التهاب الحلق. رشفة من شاي الزنجبيل مرتين في اليوم.علاج التهاب الحلق في المنزليحتاج علاج التهابات الحلق إلى الحصول على قسط كاف من الراحة لإعطاء جهاز المناعة فرصة لمحاربة العدوى .عرض موقع "healthline"أهم طرق علاج التهابات الحلق في المنزل بمواد طبيعية.- الغرغرة بمزيج من الماء الدافئ مع 1/2 إلى 1 ملعقة صغيرة من الملح.- تناول سوائل دافئة تشعر بالراحة في الحلق ، مثل الشوربة الساخنة والماء الدافئ مع الليمون وشاي الأعشاب.- تبرد حلقك عن طريق تناول علاج بارد مثل المصاصة أو الآيس كريم.- تمتص قطعة من الحلوى الصلبة .- قم بتشغيل مبرد هواء لإضافة الرطوبة إلى الجو .- حاول ألا تتكلم كثيرا حتى يشعر حلقك بالتحسن.كريم لعلاج التهاب الحلقالعسلالآيس كريمالمرمريةالعرق سوسمدة علاج التهاب الحلقيحتاج التهاب الحلق الناجم عن البرد من ٧ إلى ١٠ ايام والتهاب الحلق الناجم عن الإنفلونزا من ٥ إلى ٧ ايام.أما عن التهاب الحلق الناجم عن الفيروس، من ٢ إلى ٤ أسابيع للشفاء.