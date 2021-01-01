كشفت تسريبات عن بدء شركة آبل الأمريكية في عمليات الإنتاج الضخم لسماعاتها اللاسلكية القادمة AirPods 3 ، مما يشير إلى أن آبل تستعد بالفعل لإطلاق السماعات خلال العام الجاري.
وبحسب موقع Tom's Guide فإن شركة آبل كان من المفترض أن تطلق سماعات AirPods 3 في مؤتمر إطلاق هواتف آيفون 13 الذي تم عقده الأسبوع الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث.
وفقًا لتقرير جديد من DigiTimes فإنه تم الانتهاء من التصميم وأصبح AirPods 3 قيد الإنتاج الآن، ولكن لم يكشف التقرير تحديدا موعد إطلاق السماعات إلا أنها أشارت إلى أنه سيتم إطلاقها بالفعل هذا العام.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تسريبات تكشف مصير إطلاق سماعات AirPods 3 اللاسلكية هذا العام
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق