علاج آلام الظهر من الأعلى فى 10 دقائق



علاج آلام الظهر علاج آلام الظهر

علاج آلام الظهر من الأعلى بعلاجات سهلة وسريعة فتعد آلام الظهر ليس دائمًا شيئًا يمكنك تجاهله أو الانتظار حتى يتم حله من تلقاء نفسه.



لحسن الحظ ، هناك عدة طرق لعلاج آلام الظهر في المنزل. تشمل هذه العلاجات كل شيء من الأعشاب إلى التدليك. استمر في القراءة لترى كيف يمكنك تخفيف آلام ظهرك.



أسباب ألم أسفل الظهر والرجلين

أخطاء عديدة يقوم بها البعض قد تكون سببا فىألم الظهر فإذا كنت تخططين للبقاء في المطبخ لفترة ، فإن ارتداء أحذية مريحة هو الأفضل لدعم ظهرك.

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يجب محاولة الجلوس لأداء أي مهام يمكن القيام بها دون الوقوف. يمكن القيام بمهام مثل تقشير الخضار أو تقطيعها أو قياس المكونات أو تقشير المكسرات من وضعية الجلوس.يمكن أن يسبب الانحناء فوق لوح التقطيع أو وعاء الخلط على المنضدة ضغطًا كبيرًا على ظهرك. للمساعدة في تجنب هذا الألم غير المرغوب فيه ، حافظ على كتفيك للخلف.يجب الحذر عند رفع الأشياء الثقيلة يزيد ثني عمودك الفقري أثناء الانحناء أو حمل شيء ما من خطر الإصابة.تحتاج إلى استشارة طبيبك فورا فى الحالات التالي:يستمر الألم أكثر من ستة أسابيعالألم الذي يزداد سوءًا ، حتى بعد العلاج في المنزلالألم الذي يوقظك في الليلألم إضافي في المعدةأفضل مرهم لعلاج آلام اعلى الظهرعلى الجانب الآخر يمكن أن تعمل الكريمات المحتوية على الكابسيسين على إزالة الألم في المنطقة المصابة. تشمل المكونات الأخرى التي يمكنك البحث عنها في الكريمات الموضعية ما يلي:كيتوبروفين (ديراكتين)ايبوبروفين (نوروفين أو دولجيت)ديكلوفيناك (فولتارين)ليدوكائين (ليدودرم)أسماء أدوية علاج آلام الظهرعلى الجانب الآخر تعد الأدوية الموضعية فعالة مثل الأدوية الفموية ويمكن أن تأتي هذه الأدوية على شكل كريمات.لاحظت إحدى الدراسات أيضًا انخفاضًا في الألم عندما استخدم زيت اللافندر الأساسي بجانب بعض أسماء الأدوية الموضوفة لتسكين الم الظهرعلاج الم الظهر الشديد بالزيوت الطبيعيةيجب الانتباه إلى ان استخدام زيت عشبى فى تدليك الظهر يضمن أيضًا تعافيًا سريعًا.1. اخلطي الكافور بزيت جوز الهند واغليه لمدة 5 دقائق. قم بتبريده وتخزينه في زجاجة قم بتدليكه مرتين في الأسبوع قبل النوم للتخلص من آلام الظهر.2. في وعاء من الماء الفاتر أو الساخن قليلاً ، أضف بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس. سيساعدك الاستحمام بهذا الماء على التخلص من آلام الظهر وكذلك آلام الجسم. ليس هذا فقط ، فهو يجعلك تشعر بالراحة من التوتر.3. أثناء قضاء بعض الوقت في مشاهدة التلفزيون ، ضع كيس ماء ساخن على ظهره مدعومًا بوسادة. سيساعدك العلاج الحراري على استعادة آلام الظهر.4. دلكي ظهرك بزيت الخردل قبل ساعة من الاستحمام. تأكد من الاستحمام بالماء الساخن.5. في كوب دافئ من الحليب ، أضيفي رشة من الكركم وبضع قطرات من العسل. اجعل من المعتاد تناول هذا بانتظام للتخلص من آلام الظهر وآلام الجسم وكذلك السعال والبرد أيضًا.6. أضف الزنجبيل فى الشاي الخاص بك ، سوف يساعدك على تقليل فرص آلام الظهر.8. خذ أنبوبًا من الجورب واملأه بالأرز (تأكد من ربطه بنهاية الجورب). سخنيها في الميكروويف لمدة 3-5 دقائق ، ثم ضعيها في أي مكان تشعر فيه بالألم. يعمل العجائب على آلام أسفل الظهر.