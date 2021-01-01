

بسعر رخيص.. ريلمي تطلق رسمياً سلسلة هواتفها الذكية Narzo 50 في هذا الموعد بسعر رخيص.. ريلمي تطلق رسمياً سلسلة هواتفها الذكية Narzo 50 في هذا الموعد

أعلنت شركة Realme ريلمي الصينية، عن الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة هواتفها الذكية Narzo 50 التي ستأتي بميزانية محدودة، مع العديد من الإمكانات والمواصفات المميزة، والمقرر إطلاقها في 24 سبتمبر.



وبحسب ما ذكره موقع "Newsbytesapp"، فإن سلسلة هواتف Narzo 50 القادمة من ريلمي، ستتضمن هاتف Narzo 50A، بجانب نموذج آخر أو اثنين لم يتم الكشف عنهما حتى الآن، فيما كشفت التسريبات مواصفات هاتف ريلمي الذكي Narzo 50A، والذي سيأتي ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير، بالإضافة إلى سعر رخيص يبلغ ألفين جنيه مصري.



وسيتميز هاتف ريلمي الجديد Narzo 50A، بشاشة من نوع IPS LCD، قياس 6.5 بوصة، والتي ستأتي بجودة عرض HD+، وبدقة 720X1600 بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:20، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء، وحواف سفلية بارزة، مع قارئ بصمات الأصابع مثبت في الجزء الخلفي للهاتف.

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وسيحتوي الهاتف الذكي من ريلمي Narzo 50A على كاميرا ثلاثية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، مع عدستين لم يتم الكشف عنهما بعد، وللتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو، فإن هاتف ريلمي القادم سيأتي بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.وسيتم تشغيل هاتف Narzo 50A، بمعالج من إنتاج شركة ميديا تك، والذي يأتي من نوع Helio G85، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف الذكي بنظام تشغيل أندرويد 11.ويملك الهاتف الذكي من ريلمي Narzo 50A، بطارية كبيرة سعة 6000 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، وسيدعم الهاتف الاتصال اللاسلكي المزدوج Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.0، بالإضافة إلى تقنية تحديد المواقع GPS، وسيحتوي الهاتف على مقبس سماعة الرأس.وبالنظر للمواصفات المسربة للهاتف الذكي Narzo 50A، فمن المتوقع أن يأتي بسعر 135 دولار "أي ما يعادل 2100 جنيه مصري"، على أن يتم الكشف عن السعر الرسمي للهاتف مع موعد إطلاق السلسلة المقرر في 24 سبتمبر.