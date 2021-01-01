كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أوبو" الصينية الرائدة تنوي إضافة كاميرات جديدة فريدة من نوعها في سلسلة هواتف "رينو" الجديدة.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن "أوبو" استفادت من براءة اختراع سجلتها باسمها لكاميرات متعددة الاتجاهات.
ومن المتوقع أن تضيف أوبو كاميراتها الجديدة متعددة الاتجاهات في سلسلة هواتف "رينو" الجديدة المرتقب إصدارها، والتي يمكنها التقاط الصور من كافة جوانب الجهاز أيضا.
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التعليقات على براءة اختراع تمنح "أوبو" كاميرات فريدة من نوعها
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