براءة اختراع تمنح "أوبو" كاميرات فريدة من نوعها

آخر الأخبارعلم وتقنية › براءة اختراع تمنح "أوبو" كاميرات فريدة من نوعها

صورة الخبر: براءة اختراع تمنح "أوبو" كاميرات فريدة من نوعها
براءة اختراع تمنح "أوبو" كاميرات فريدة من نوعها

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أوبو" الصينية الرائدة تنوي إضافة كاميرات جديدة فريدة من نوعها في سلسلة هواتف "رينو" الجديدة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن "أوبو" استفادت من براءة اختراع سجلتها باسمها لكاميرات متعددة الاتجاهات.

ومن المتوقع أن تضيف أوبو كاميراتها الجديدة متعددة الاتجاهات في سلسلة هواتف "رينو" الجديدة المرتقب إصدارها، والتي يمكنها التقاط الصور من كافة جوانب الجهاز أيضا.

وتسمح تقنية الكاميرات الجديدة من أوبو بالالتفاف وتحويل تركيزها إلى جوانب الهاتف باستخدام مرآة فائقة الدقة والنقاء.

وكانت "أوبو" قد سجلت مؤخرا أكثر من براءة اختراع جديدة، كان أبرزها تقنية وصفت بأنها مستقبل الأجهزة القابلة للارتداء، والتي من خلالها يمكن التعرف على الشخص من نبض وريده، كشكل من أشكال الأمان البيومتري الجديدة.

المصدر: سبوتنيك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على براءة اختراع تمنح "أوبو" كاميرات فريدة من نوعها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
99871

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager