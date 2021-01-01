الأرصاد تكشف الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة|فيديو



الأرصاد تكشف الأحوال الجوية الأرصاد تكشف الأحوال الجوية

قال دكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والأرصاد الجوية، إنه رغم التحسن الملحوظ فى درجات الحرارة الساعات الأولى من النهار، إلا أن اليوم هناك ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، حتى تصل القاهرة العظمى 36 درجة.



وأضاف محمود شاهين، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، تبدأ جميع درجات الحرارة في انخفاضها التدريجي من يوم الخميس على كافة الأنحاء، كاشفا أن هناك تكوين شبورة مائية كثيفة منذ ساعات قليلة على بعض الطرق السريعة والزراعية، محذرا من القيادة السريعة على هذه الطرق.



وأشار مدير عام التنبؤات والأرصاد الجوية، إلى أنه سوف يبدأ فصل الخريف يوم الاربع القادم، حيث تبدأ درجات الحرارة في الاعتدال، ويسمى فصل الخريف بأنه ربيع مصر نسبة لدرجات الحرارة، كما أنه يشهد بعض الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة خلال الأيام المقبلة، وامتداد الأمطار إلى حد السيول على جنوب سيناء وجنوب البلاد نتيجة ظهور منخفض السودان الموسمي الذى يبدأ تكوينه فى فصل الخريف.

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، نهارا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا الطقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.وعن الظواهر الجوية، فتنتشر الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.