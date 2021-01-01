قال دكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والأرصاد الجوية، إنه رغم التحسن الملحوظ فى درجات الحرارة الساعات الأولى من النهار، إلا أن اليوم هناك ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، حتى تصل القاهرة العظمى 36 درجة.
وأضاف محمود شاهين، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، تبدأ جميع درجات الحرارة في انخفاضها التدريجي من يوم الخميس على كافة الأنحاء، كاشفا أن هناك تكوين شبورة مائية كثيفة منذ ساعات قليلة على بعض الطرق السريعة والزراعية، محذرا من القيادة السريعة على هذه الطرق.
وأشار مدير عام التنبؤات والأرصاد الجوية، إلى أنه سوف يبدأ فصل الخريف يوم الاربع القادم، حيث تبدأ درجات الحرارة في الاعتدال، ويسمى فصل الخريف بأنه ربيع مصر نسبة لدرجات الحرارة، كما أنه يشهد بعض الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة خلال الأيام المقبلة، وامتداد الأمطار إلى حد السيول على جنوب سيناء وجنوب البلاد نتيجة ظهور منخفض السودان الموسمي الذى يبدأ تكوينه فى فصل الخريف.
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التعليقات على الأرصاد تكشف الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة|فيديو
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