

أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس

تشهد العملات الرقمية في الفترة الأخيرة انتشارا واسعا وحالة من الحيرة ما بين القبول والرفض في دول العالم المختلفة.



وعلى الرغم من عدم القبول حول الكثير من دول العالم إلا أن توجهات بعض الدول الأخرى ورجال الأعمال والمشاهير تميل إلى الاعتراف بها كعملة.



وننشر أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس وفقا لآخر التحديثات اليومية وأبرز التحركات التي تمر بها خلال اليوم.

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أسعار العملات الرقمية اليومارتفع سعر عملة Bitcoin بنسبة 1.4% إلى 47535.99 دولار.انخفض سعر عملة Ethereum / Bitcoin بنسبة 0.07% لتصل إلى 0.07559 دولار.انخفض سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 2.3% إلى 185.50 دولار.كما انخفض سعر عملة Stellar بنسبة 3.8 % لتسجل نحو 0.32959 دولار.وانخفض سعر عملة Bitcoin Cash ABC بنسبة 2.4% لتسجل نحو 643.94 دولار.وانخفض سعر عملة Cardano انخفض بنسبة 3.7% لتسجل نحو 2.41678 دولار.توسع الشركاتوذكر تقرير إخباري أوروبي أن عدد الشركات التي أصبحت تتبنى مدفوعات العملة المشفرة “العملات الرقمية” تتزايد في الفترة الأخيرة، مع توسع انتشار ”البيتكوين“ وعملات رقمية رئيسة أخرى، وتوجه عدد من الدول للاعتراف رسميا بمثل تلك العملات.وفي الوقت الذي أصبح فيه بيع وشراء العملات المشفرة سائدا بشكل متزايد فإن فرص إنفاق مثل هذه العملات لا تزال محدودة إلى حد ما حتى الآن بسبب استمرار التقلبات في سعرها.ومع ذلك هناك عدد متزايد من الشركات التي تتبنى العملات المشفرة؛ ما يسمح للعملاء باستخدامها كوسيلة رسمية للدفع مقابل سلعهم وخدماتهم.أول ماكينة صرافةوتم افتتاح أول ماكينة صراف آلي للعملات الرقمية في العالم في هندوراس هذا الأسبوع حيث سعى داعمو البيتكوين إلى تحفيز الطلب على الأصول الافتراضية بعد أن أصبحت السلفادور المجاورة أول دولة تؤسس عملة البيتكوين كعملة قانونية.وتسمح الآلة، التي يطلق عليها محليًا "لا بيتكوينيرا" أو "la bitcoinera"، للمستخدمين بالحصول على البيتكوين والإيثريوم باستخدام عملة ليمبيرا المحلية وتم تثبيتها في برج مكاتب في عاصمة تيجوسي غالبا من قبل شركة TGU Consulting Group الهندوراسية.