

الهند: اكتشاف ممارسات تجارية غير نزيهة لشركة جوجل الهند: اكتشاف ممارسات تجارية غير نزيهة لشركة جوجل

أعلنت هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الهند اكتشاف أن شركة جوجل العملاقة تستفيد من هيمنتها على نظام تشغيل أندرويد للهواتف النقالة، والأسواق ذات الصلة في ممارسة أنشطة تجارية مُقيِّدة وضد المنافسة، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف انديا" عن تقرير الهيئة.



وقالت الصحيفة أن وحدة التحقيقات التابعة للجنة المنافسة في الهند قدمت تقريرا عقب تحقيقات استمرت عامين، ومن المقرر أن تقوم هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار بتقييم النتائج، وحال إدانة جوجل، قد تتعرض الشركة لغرامات، أو يُطْلَب منها التخلي عن الممارسات الضارة بالمنافسة.



وبحسب وكالة أنباء بلومبرج، قال متحدث باسم جوجل في الهند إنه ليس بإمكانه أن يعطي تعليقا على الفور بشأن ما أوردته الصحيفة.

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واتهمت الهيئة جوجل أيضا بفرض عقود، من جانب واحد، على الأجهزة وتطبيقات الهاتف المحمول لخنق المنافسة ومساعدة منتجاتها وتطبيقاتها للحفاظ على تفوقها في استخدام المستهلك.وأضافت أن التقرير زعم أن جوجل كانت تعمل على تقييد المنافسة بشأن محركات البحث والتي تمثل مجال العمل الرئيسي لعملاق التكنولوجيا الأمريكي، وذلك عن طريق نظام أندرويد للتشغيل الخاص بها.وفي سياق متصل، تعهدت شركة جوجل، عملاق محركات البحث في العالم، بدعم الهند لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.وتعهد سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي للشركة بتقديم الدعم في معركة الهند ضد الموجة الثانية من كوفيد - 19، والتي وصفها رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي باسم "الطوفان".وأوضح بيتشاي -وفقًا لما نقله موقع لايف منت التقني- أن شركة جوجل تقدم تمويلًا إلى منظمة اليونيسف ومنظمة جيف إنديا غير الربحية للإمدادات الطبية لدعم المجتمعات وللمساعدة في الحد من انتشار الحالات الحرجة بكورونا في الهند.بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميكروسوفت ساتيا نادالا إنه حزين للوضع الحالي في الهند.وقال في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" : "أشعر بالحزن الشديد بسبب الوضع الحالي في الهند. أنا ممتن لحكومة الولايات المتحدة التي تحشد من أجل مساعدة الهند".