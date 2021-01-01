انتشرت في الأسابيع الأخيرة ظاهرة فوضى غير عادية في المدارس الأمريكية، بعدما أخذ كثير من الطلاب في جميع أنحاء البلاد في تحطيم المرايا وسرقة أجهزة الإنذار بالحريق وسد المراحيض عمداً، وذلك بسبب تحدٍ جديد على تطبيق "تيك توك".
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنَّ الطلاب يطلقون على التحدي الجديد اسم Devious Licks - أو اللعقات المخادعة - الذي يتضمن استعراضهم لسرقات ماكرة وتخريب متعمد للمرافق المدرسية في مقاطع الفيديو، مع تشغيل مقطع صوتي مسرَّع من أغنية راب أمريكي في الخلفية.
من جانبه، أعلن موقع "تيك توك" أنه سيزيل مقاطع الفيديو الخاصة بالتحدي الجديد ويعيد توجيه الروابط الإلكترونية ذات الصلة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فوضى في المدارس الأمريكية وسرقة وتخريب بسبب تيك توك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق