

سعر ومواصفات آيفون 13 برو ماكس في مصر سعر ومواصفات آيفون 13 برو ماكس في مصر

تحتل سلسلة هواتف آيفون برو ماكس مكانة خاصة لدى عملاء شركة أبل، وهو ما يجعل iphone 13 pro max أحد الأجهزة التي ستحظى باهتمام كبير خلال عام 2021.



ويحمل الجهاز لقب هاتف أبل "التاريخي" كونه الأول الذي يحظى بسعة تخزين 1 تيرابايت، وهي الأكبر في تاريخ الهواتف الذكية.



ويأتي هاتف آيفون 13 برو ماكس بمواصفات وقدرات مميزة، فالهاتف يحوي على شريحة A15 Bionic أسرع.

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ويتميز iphone 13 pro max بوجود 3 كاميرات جديدة تمامًا، وشاشة محسّنة مع عرض معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز ProMotion الذي يمكن أن يصل سطوعه إلى 1000 شمعة.يبدأ سعر هاتف iphone 13 pro max من 1099 دولارا لنسخة 128 جيجا بايت، ما يعادل 17 ألفا و250 جنيها مصريا، حيث يتم شحن الهاتف في الفترة من 6 وحتى 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.أما النسخة 256 جيجابايت، فيبلغ سعرها نحو 1199 جنيها، ما يعادل 18 ألفا و850 جنيها مصريا.ويبلغ سعر النسخة 512 جيجابايت من الهاتف نحو 1399 دولارا ما يعادل 22 ألف جنيه مصري.ويصل سعر النسخة 1 تيرابايت من الهاتف إلى نحو 1599 دولارا، ما يعادل نحو 25 ألفا و100 جنيه مصري.وكان الحجز المسبق للهاتف آيفون 13 برو ماكس قد بدأ في 17 سبتمبر/أيلول.ويأتي هاتف iphone 13 pro max بأربعة ألوان هي الذهبي والفضي والأزرق الفاتح والجرافيت.من أبرز مواصفات هاتف آيفون 13 برو ماكس، كونه يدعم شاشات Super Retina XDR بمعدلات تحديث متغيرة تتراوح بين 10 هرتز و120 هرتز، وفقا لموقع "aitnews".ولم يختلف حجم شاشة هاتف iphone 13 pro max عن العام الماضي، وهي 6.7 بوصة، ولكن مع نتوء أصغر قليلاً الذي من المفترض أن يسمح بمساحة أكبر في شريط حالة iOS.ويستخدم هاتف آيفون 13 برو ماكس شريحة A15 Bionic الجديدة، التي توفر زيادة في سرعة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات المألوفة مقارنة بالعام الماضي. وتقول الشركة أيضًا إن الشريحة يجب أن تكون أسرع لمهام التعلم الآلي.ويحتوي هاتف iphone 13 pro max على نظام ثلاثي الكاميرات جديد كليًا. ويجب أن توفر الكاميرا الفائقة الاتساع تصويرًا أفضل في الإضاءة المنخفضة. بينما يجب أن تشهد الكاميرا الواسعة للغاية تحسينات أيضًا، بفضل فتحة العدسة الأوسع.وتزيد عدسة التقريب الآن حتى 3x، مما يتيح تكبيرًا بصريًا 6x عبر الكاميرات الثلاث. وتحتوي جميع الكاميرات الثلاث الآن على الوضع الليلي، وهناك وضع ماكرو جديد لتصوير الأهداف على بعد 2 سنتمتر فقط. ويتم تضمين تثبيت الصورة البصرية بتحويل المستشعر في كلا النموذجين.ومن ضمن مميزات هاتف آيفون 13 برو ماكس التي أعلنت عنها أبل، هي ميزة Photographic Styles الجديدة للتصوير الفوتوغرافي، التي تبدو وكأنها تعمل إلى حد ما مثل مرشحات الكاميرا التقليدية مع القليل من التصوير الحسابي.كما يحظى هاتف iphone 13 pro max بميزة التركيز السينمائي.ويستطيع هاتف iphone 13 pro max التصوير بدقة تصل إلى 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية في ProRes، وهو تنسيق فيديو عالي الجودة يمنح محرري الفيديو مزيدًا من التحكم عند تعديل اللقطات بعد التقاطها.من التحسينات التي يتميز بها هاتف آيفون 13 برو ماكس، تحسين عمر البطارية، حيث يدوم الهاتف 2.5 ساعة أطول من آيفون 12 برو ماكس عند الشحن.وتتراوح خيارات التخزين لجهاز آيفون 12 برو من 128 جيجابايت إلى 1 تيرابايت، وهي أكبر مساحة تخزين قدمتها الشركة على الإطلاق عبر أي هاتف. وتمت ترقية أداء 5G أيضًا مع دعم المزيد من النطاقات، التي تقول آبل إنها يجب أن توفر تغطية أفضل.يتميز هاتف iphone 13 pro max بالعديد من المميزات، منها نظام كاميرا بعمق حقيقي أصغر بنسبة 20% في المقدمة، وأحزمة من الفولاذ المقاوم للصدأ.كما أن الهاتف آيفون 13 برو ماكس يتميز بوجود تقنية العرض ProMotion التي يمكنها التحديث من 10 هرتز إلى 120 هرتز، لالأغضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافي 77 مم مع كاميرا بصرية 3x.أيضا يأتي هاتف iphone 13 pro max بكاميرا فائقة الاتساع مع تعزيز بنسبة 92% في الإضاءة المنخفضة، وفتحة عدسة f / 1.8، وتركيز تلقائي، وعدسة سداسية العناصر.ومن ضمن المميزات التي تمت إضافتها لهاتف آيفون 13 برو ماكس ميزة فيديو ProRes إلى iPhone 13 Pro التي ستتم إضافتها في وقت لاحق من 2021.