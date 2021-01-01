

تعرف على أسعار سوزوكي سياز 2022 بعد تقديمها محليا تعرف على أسعار سوزوكي سياز 2022 بعد تقديمها محليا

باعتبارها وكيلا لسيارات سوزوكي في مصر، أعلنت شركة مودرن موتورز خلال الفترة الماضية عن تقديمها موديلات عام 2022 من سياراتها المتاحة بالسوق المحلي، حيث كانت من ضمنهم سيارة سوزوكي سياز، والتي قدمتها الشركة بفئة واحدة فقط سعرها 259 ألف و900 جنيه، أي بزيادة عن موديل 2021 بقيمة 5000 جنيه.



ويحمل هذا الموديل محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 104 حصان و138 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات.



وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:

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- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- مصابيح أمامية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.- مصابيح ضبابية أمامية LED.- كاميرا خلفية.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- فرش داخلي من الجلد.- نظام لتشغيل المحرك بزر بدون مفتاح.- مقعد للسائق قابل للتعديل.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- نظام إنذار.- قفل مركزي للأبواب.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.