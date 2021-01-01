باعتبارها وكيلا لسيارات سوزوكي في مصر، أعلنت شركة مودرن موتورز خلال الفترة الماضية عن تقديمها موديلات عام 2022 من سياراتها المتاحة بالسوق المحلي، حيث كانت من ضمنهم سيارة سوزوكي سياز، والتي قدمتها الشركة بفئة واحدة فقط سعرها 259 ألف و900 جنيه، أي بزيادة عن موديل 2021 بقيمة 5000 جنيه.
ويحمل هذا الموديل محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 104 حصان و138 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات.
وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تعرف على أسعار سوزوكي سياز 2022 بعد تقديمها محليا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق