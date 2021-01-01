تعتبر شركة أستون مارتن الإنجليزية وصاحبة شعار الأجنحة الممتدة الشهيرة، هي واحدة من اقوى مصنعي السيارات حول العالم، حيث تشتهر بالعديد من الطرازات الرياضية، إلى جانب القدرات الخاصة بالتسارع والانطلاق الخاصة بكل اصدار، وتعد النسخة DBX من أقوى الإصدارات التي تنتمي إلى فئة الـ SUV.
حيث استطاعت العدسات التجسسية أن تلتقط صورًا للنسخة الرياضية المتعددة الاستخدامات DBX، اثناء تأدية الاختبارت داخل حلبة نروبورينج الاختبارية، حيث ظهرت باطلالة المصابيح العدوانية التي يشتهر بها الطراز القياسي، ولكن يبدو أن الشبكات الامامية سوف تحمل بعض التغيرات، بالاضافة إلى الصادم الامامي، والذي ظهر بتصميم مختلف بعض الشيء.
المواصفات القياسية للسيارة أستون مارتن DBX
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التعليقات على صور تجسسية تكشف عن أستون مارتن DBX .. تفاصيل
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