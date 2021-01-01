

صور تجسسية تكشف عن أستون مارتن DBX .. تفاصيل صور تجسسية تكشف عن أستون مارتن DBX .. تفاصيل

تعتبر شركة أستون مارتن الإنجليزية وصاحبة شعار الأجنحة الممتدة الشهيرة، هي واحدة من اقوى مصنعي السيارات حول العالم، حيث تشتهر بالعديد من الطرازات الرياضية، إلى جانب القدرات الخاصة بالتسارع والانطلاق الخاصة بكل اصدار، وتعد النسخة DBX من أقوى الإصدارات التي تنتمي إلى فئة الـ SUV.



حيث استطاعت العدسات التجسسية أن تلتقط صورًا للنسخة الرياضية المتعددة الاستخدامات DBX، اثناء تأدية الاختبارت داخل حلبة نروبورينج الاختبارية، حيث ظهرت باطلالة المصابيح العدوانية التي يشتهر بها الطراز القياسي، ولكن يبدو أن الشبكات الامامية سوف تحمل بعض التغيرات، بالاضافة إلى الصادم الامامي، والذي ظهر بتصميم مختلف بعض الشيء.



المواصفات القياسية للسيارة أستون مارتن DBX



دعمت النسخة القياسية بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر، سعة 4000 سي سي، مقترن بشاحن تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 547 حصانا، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 700 نيوتن/متر، بينما تنتصل السرعة إلى منظومة العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 9 سرعات.تظهر النسخة القياسية لـ أستون مارتن DBX من الداخل عبر شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، بالاضافة إلى عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف، و لوحة عدادات ثنائية، مع مقاعد من الجلد الفاخر، وفتحات تكييف متعددة المناطق، مع تطعيمات داخلية وزخارف و حياكة غائرة وبارزة تضيف لمسة جمالية انيقة، إلى جانب نظام صوتي و ترفيهي، و حزمة من وسائل الرفاهية، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و المكابح عالية الاداء التي تساعد قائد المركبة على تحديات الطريق.







