

من ألعاب الفيديو إلى أرض الواقع ..سيارة المهام الصعبة تتحول إلى حقيقة من ألعاب الفيديو إلى أرض الواقع ..سيارة المهام الصعبة تتحول إلى حقيقة

ألعاب الفيديو عالم فريد ومميز وسط محبي المغامرات والانطلاقات القوية، وخاصة بين عشاق ومتابعي السيارات الخارقة، سواء كانت تتمتع بقدرات خيالية في التسارع، أو نسبة إلى التصميمات الخارجية الخاطفة للانظار، فمن بين الاطلالة الانسيابية، و الرياضية الخارقة، تحظى فئة السيارات العملاقة على شعبية كبيرة وسط محبي عالم الفيديو.



ويبدو أن الخيال أصبح حقيقة بالفعل، حيث ظهرت سيارة الطرق الوعرة ارثوج الخاصة بلعبة HALO الشهيرة وهي في ثوبها الحقيقي، لتتخلى عن عالم الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو وتصبح تحت التجهيز، وذلك بعد تعاون مشترك نتج عنه خروج هذا التصميم القوي إلى النور.





تجهيزات قوية لـ مدرعة ارثوج العملاقة



امتلكت السيارة ارثوج العملاقة محرك قوي يستطيع ان ينتج قوة قدرها 1000 حصانا، مع محرك ثماني الاسطوانات V8، متصل بشاحن توربيني مزدوج، بينما طالبت شركة مايكروسوفت بالوصول إلى هذه النسخة إلى سرعة قصوى تصل إلى 100 ميل اي ما يعادل 160 كيلومتر في الساعة، أما عن التصميم الخارجي للسيارة فظهرت باطلالة عملاقة بالفعل والتي تمنحها الافضلية في التعامل مع الطرق الوعرة، حيث ترتكز على عجلات كبيرة الحجم ذات نقشات بارزة مخصصة لهذه النوعيات من الطرق مدعومكة بجنوط معدنية قوية، بالاضافة إلى انظمة تعليق متطورة.

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ومن خلال مقطع الفيديو المنشور تتبين مراحل تصميم هذه النسخة المدرعة، والتي جاءت خطوة بخطوة منذ تدشين التصميم الهيكلي وقواعد العجلات، مع الدعامات الداخلية، حتى ان ظهرت باطلالتها الخارجية المميزة، لتصبح ارثوج العملاقة حقيقية بالفعل.