

سعر ومواصفات جاك JS3 موديل 2022 في مصر | صور سعر ومواصفات جاك JS3 موديل 2022 في مصر | صور

تنتمي السيارة جاك JS3 موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث تقدم داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات وهم SMART و TOP LINE، وتضم باقة من مواصفات الحماية والامان، مع وسائل الرفاهية والتحكم الخاصة بكل فئة، بالاضافة إلى التصميم الخارجي الذي يتمتع بمصابيح نحيفة مع مفهوم الكروس اوفر.



المواصفات الفنية للسيارة جاك JS3 موديل 2022

تستمد السيارة جاك JS3 موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 150 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء ترسل السرعة إلى منظومة العجلات الامامية، بينما يقدر استهلاك السيارة من الوقود بنسبة قدرها 6.5 لتر وذلك عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.



التصميم الخارجي للسيارة جاك JS3 موديل 2022

جاءت السيارة جاك JS3 موديل 2022 بنسبة طول بلغت 4345 مم، و بعرض يبلغ 1765 مم، و 1640 مم للارتفاع، مع مصابيح أمامية تعمل بتقنية LEDLIGHT، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، و فتحة سقف كهربائية، مع مصابيح ضباب امامية وخلفية.

تجهيزات السيارة جاك JS3 موديل 2022تتوسط قمرة القيادة للسيارة جاك JS3 موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10.25 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة غلى مقةد حركة متعدد الوظائف مالتي فانكشن، و ونظام صوتي وترفيهي يصل لـ 6 مكبرات صوتية، إلى جانب مستشعرات ركن وكاميرا خلفية ومرايات جانبية كهربائية.أسعار السيارة جاك JS3 موديل 2022 داخل السوق المصريالفئة الأولى أوتوماتيك موديل SMART 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 252,900 جنيه.الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TOP LINE 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 269,900 جنيه.







