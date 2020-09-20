سعر الذهب بمستهل تعاملات الاثنين 20-9-2020

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سعر الذهب بمستهل تعاملات الاثنين 20-9-2020

ننشر أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.


وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 882 جنيها

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الاثنين نحو 809 جنيها

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 772 جنيها

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 662 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 515 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 441 جنيها.
ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 6176 جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 882.286 الف جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 27.439 ألف جنيه للأوقية


أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

المصدر: صدى البلد

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