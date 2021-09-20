أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين 20-9-2021
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية ، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:
سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.
كما سجل اليورو للشراء 18.3379 جنيه، والبيع 18.5543 جنيه.
وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.4722 جنيه ، البيع 21.7401 جنيه.
فيما سجل الدولار الكندى للشراء 12.2455 جنيه، والبيع 12.4555 جنيه.
سجل الكرون الدانمركى للشراء 2.4661 جنيه، والبيع 2.4954 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7956 جنيه، والبيع 1.8335 جنيه.
كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8152 جنيه، والبيع 1.8294 جنيه.
وسجل الفرنك السويسرى للشراء 14.2091 جنيه، والبيع 16.996 جنيه.
سجل الين اليابانى للشراء 14.2091 جنيه، والبيع 14.3508 جنيه.
وسجل الدولار الأسترالى للشراء . 11.3593 جنيه، والبيع 11.5233 جنيه
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