تشهد الفترة القادمة نمواً في الأنشطة البترولية نتيجة تحسن مستويات الأسعار مما يمهد الطريق لزيادة الاستثمارات وتحقيق اكتشافات جديدة ومن ثم زيادة الإنتاج ،حيث شهدت صناعة البترول العالمية تحديات كبيرة خلال العام الماضى نتيجة جائحة كورونا مما أثر على أسعار البترول العالمية، وفيما يلي أهم المعلومات عن معدلات الإنتاج بحقول شركة قارون للبترول خلال 2020-2021والتي كانت كالتالي..
1-الاستمرار في تنفيذ برنامج تحسين إنتاجية الآبار بأحدث الطرق لمعالجة الآبار المتقادمة واستخدام أحدث التصميمات وتطبيق أعلى معايير التشغيل للحفاظ على عمر الآبار.
2- تحقيق أقصى إنتاجية ليصل معدل انتاج الشركة اليومى إلى 23 ألف برميل.
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التعليقات على 23 ألف برميل يوميا.. أهم المعلومات عن إنتاج البترول بحقول قارون
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