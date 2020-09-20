

23 ألف برميل يوميا.. أهم المعلومات عن إنتاج البترول بحقول قارون 23 ألف برميل يوميا.. أهم المعلومات عن إنتاج البترول بحقول قارون

تشهد الفترة القادمة نمواً في الأنشطة البترولية نتيجة تحسن مستويات الأسعار مما يمهد الطريق لزيادة الاستثمارات وتحقيق اكتشافات جديدة ومن ثم زيادة الإنتاج ،حيث شهدت صناعة البترول العالمية تحديات كبيرة خلال العام الماضى نتيجة جائحة كورونا مما أثر على أسعار البترول العالمية، وفيما يلي أهم المعلومات عن معدلات الإنتاج بحقول شركة قارون للبترول خلال 2020-2021والتي كانت كالتالي..



1-الاستمرار في تنفيذ برنامج تحسين إنتاجية الآبار بأحدث الطرق لمعالجة الآبار المتقادمة واستخدام أحدث التصميمات وتطبيق أعلى معايير التشغيل للحفاظ على عمر الآبار.



2- تحقيق أقصى إنتاجية ليصل معدل انتاج الشركة اليومى إلى 23 ألف برميل.

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3- اجمالى استثمارات 127 مليون دولار .4- تحقيق وفر يبلغ حوالى 4ر9 مليون دولار .5 -مشاركة العاملين في برنامج تأهيل القيادات المتوسطة وبرنامج بناء قدرات العاملين بمجال السلامة في اطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.