

ارتفاع ودائع البنوك المصرية بأكثر من تريليون جنيه خلال عام.. ومعدل التشغيل يسجل 50.7% ارتفاع ودائع البنوك المصرية بأكثر من تريليون جنيه خلال عام.. ومعدل التشغيل يسجل 50.7%

زادت ودائع البنوك المصرية بأكثر من تريليون جنيه خلال العام المالي 2020-2021، لتسجل 5.731 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو الماضي، بالمقارنة مع 4.689 تريليونًا فى الشهر نفسه من العام الماضي، بمعدل نمو سنوي تجاوز 22%.



وعلى أساس شهري، نمت الودائع لدى البنوك بمعدل 1.8% خلال يونيو بالمقارنة مع شهر مايو والتى سجلت خلاله مستوي 5.628 تريليون جنيه، بزيادة بلغت 103 مليار جنيه تقريبًا. وفق بيانات البنك المركزي المصري.



وكشفت البيانات عن ارتفاع محفظة القروض المجمعة للبنوك المصرية بنحو 131 مليار جنيه، خلال شهر يونيو ، لتسجل 2.904 تريليون جنيهًا، بالمقارنة مع 2.773 تريليونا فى مايو، بمعدل زيادة بلغ 4.7% تقريبًا.

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وارتفع معدل التشغيل بالبنوك (القروض إلى الودائع) ليصل الى 50.7% بنهاية يونيو مقابل 49.26% فى مايو السابق عليه.وارتفع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية ، بخلاف المركزي ، إلى نحو 7.948 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 7.554 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021 .وسجلت أرصدة الأصول لدى البنوك فى مصر 1.066 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك فى الخارج نحو 307.5 مليار جنيه .وارتفعت رؤوس أموال البنوك لتسجل 185.357 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 177.920 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، بارتفاع بنحو 7.4 مليار جنيه.وبلغ إجمالي الاحتياطات سجلت 362.183 مليار جنيه ، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 170.349 مليار جنيه.وسجلت التزامات البنوك تجاه بعضها فى مصر نحو 304.598 مليار جنيه ، فيما سجلت إلتزاماتها تجاه البنوك بالخارج 100.469 مليار جنيه .وسجلت صافي أرباح البنوك العاملة بالسوق المصرية نحو 51.006 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 29.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.وكشف تقرير المركزي أن إيرادات النشاط بلغت نحو 185.113 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات نحو 134.107 مليار جنيه، بينما سجل صافي العائد نحو 150.746 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.واستحوذت البنوك الخمسة الكبار علي نسبة 73.74% من صافي ارباح البنوك لتسجل 37.613 مليار جنيه من إجمالي 51.006 مليار جنيه صافي ربح.كما استحوذت علي نسبة 70.6% من صافي الإيرادات لتحقق نحو 130.792 مليار جنيه