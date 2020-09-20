

أسعار اللحوم اليوم.. أسعار اللحوم اليوم..

كشفت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار أسعار اللحوم اليوم الاثنين 20- 9 – 2021 في القاهرة والجيزة .



وتراوحت اللحوم الكندوز بين 130-160 جنيها للكيلو، و أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو .



وتراوحت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، تتراوح بين 140-160جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها .

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وكان الاتحاد العام للغرف التجارية أكد أن الأسواق شهدت خلال الشهر الماضي استقرارا في أسعار معظم السلع الاستهلاكية، حيث استقرت أسعار الزيوت الطبيعية والسكر ومنتجات الألبان والدقيق والمخبوزات وكانت أبرز التغيرات في أسعار السوق ارتفاعا طفيفا في أسعار اللحوم، حيث ارتفعت أسعار اللحم الكندوز البلدي بحوالي 8% بينما ارتفع سعر البتلو بحوالي 7%، واللحم الضأن بحدود 7%، مقارنة بالشهر السابق.