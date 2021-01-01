

تجنبًا للموجة الحارة.. إرشادات يجب اتباعها قبل الخروج من المنزل تجنبًا للموجة الحارة.. إرشادات يجب اتباعها قبل الخروج من المنزل

تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تكون هذه الموجة الحارة الأخيرة حيث يبدأ فصل الخريف يوم الأربعاء المقبل، مما يستدعي توخي الحذر والحيطة من الأضرار التي قد تنتج عن الموجة الحارة، مثل الجفاف وانخفاض ضغط الدم وضربات الشمس وحروق الشمس والإجهاد الحراري والتشنجات الحرارية لذلك يجب إتباع بعض الإرشادات للتعامل مع الموجة الحارة.



إرشادات يجب إتباعها قبل الخروج من المنزل

- ارتداء الملابس الخفيفة يجب ارتداء الملابس الخفيفة الفضفاضة في الأجواء الحارة، لأن الثقيل منها يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، مع مراعاة أن تكون فاتحة اللون ومصنوعة من القطن.



- قبل الخروج من المنزل في الموجة الحارة، احرص على ارتداء قبعة على الرأس، لتقليل فرص الإصابة بضربات الشمس.

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- الحرص على ارتداء نظارات شمسية لمنع أشعة الشمس الضارة من التأثير المباشر على العين.شرب الماء وتعويض السوائل والأملاح المفقودة من الجسم- ارتفاع حرارة الطقس يحفز الجسم على إفراز الكثير من العرق، خاصةً عند بذل الأنشطة البدنية، لذلك، ينبغي الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم، لتعويض السوائل والأملاح والمعادن المفقودة، ومن ثم الوقاية من الإصابة بالجفاف.-شرب العصائر دون سكر والابتعاد عن الكحوليات- لا مانع من تناول العصائر في الأجواء الحارة، فهي مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والسوائل التي يحتاجها الجسم، بشرط أن تكون غير محلاة بالسكر، لأنه يكسبها سعرات حرارية عالية ويتسبب في ارتفاع الجلوكوز في الدم ثم انخفاضه سريعًا عند استهلاكه، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق.- تعتبر الكحوليات من المشروبات التي يجب الابتعاد عنها في الموجة الحارة، لأن الكحول يزيد من فرص الإصابة بالجفاف، وينطبق هذا الأمر على المياه الغازية والصودا الدايت.التعامل مع الموجة الحارة بالنسبة للأطفال- للبنات الصغيرات، تحرص أمهاتهن على تجميع شعرهن في صورة ذيل حصان؛ لتهوية منطقة الرقبة وفروة الرأس وللأولاد الحرص على تقصير الشعر.- نوم الصغار على فوطة كبيرة أو بشكير لامتصاص العرق وتجنب الإصابة بحمو النيل، إرشادات للوقاية داخل المنزل.- أكل الخضراوات والفواكه التي تحتوي على نسبة كبيرة من السوائل مثل: البطيخ، والخيار، والعنب، وغيرها.- الحرص على الاستحمام بالماء البارد مرتين يوميًا.