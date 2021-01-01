

ليست المرة الأولى.. «سامسونج» تسخر من هاتف «آيفون 13» ليست المرة الأولى.. «سامسونج» تسخر من هاتف «آيفون 13»

بعد إعلان شركة «آبل» عن هاتفها الجديد «آيفون 13»، سخرت شركة «سامسونج» المنافسة لها من صفتين، وهما احتفاظها بـ«نوتش» الكاميرا العلوية، وصفة أخرى وهي معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.



كان ذلك من خلال الحساب الرسمي لشركة «سامسونج»، ووجهوا رسالة للمتابعين، قائلين: «تخيلوا ما زالت تحتفظ بنتوء الكاميرا العلوية في عام 2021»، وأرفقت الشركة في تغريداتها «هاشتاج» بأحدث هواتفها الذكية «جلاكسي زد فولد 3»، الذي يأتي بشاشة عرض كاملة، بفضل تقنية الكاميرا أسفل شاشة الهاتف.



كانت تلك التغريدات، التي نشرتها «سامسونج»، في اليوم نفسه التي أعلنت فيه شركة «آبل» عن هاتفها الجديد، كما يشار إلى أن «سامسونج»، لم تكن تلك المرة الأولى التي تسخر فيها من «أبل»، بل سبق لها وأن سخرت العام الماضي من هاتف «آيفون 12» في العام الماضي، بسبب افتقاده لشاحن في علبة الهاتف على عكس باقي الهواتف الأخرى، بحسب ما جاء في صحيفة «البيان».

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«أبل» تعلن عن هاتفها الجديدوفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت شركة «أبل»، عن طراز جديد ببطارية أكبر تحت اسم «آيفون 13 برو»، وهاتف آخر باسم «آيفون 13 برو ماكس»، وتعد أكبر ميزة بين إصدارات «آيفون» التقليدية وإصدارات «برو»، هي أن الأخيرة تحتوي على ثلاث كاميرات خلفية، أما بالنسبة للطرازات التقليدية، فقالت شركة «أبل» إن جهاز «آيفون 13» سيكون به مكان أصغر للكاميرا الأمامية في الجزء العلوي من الشاشة.سعر هاتف «آيفون 13»وحددت شركة «آبل»، سعر «آيفون 13 ميني»، الذي يبلغ 699 دولار، فيما جاء سعر «آيفون 13» بسعر 799 دولار، وهي نفس أسعار العام الماضي.