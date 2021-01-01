بعد إعلان شركة «آبل» عن هاتفها الجديد «آيفون 13»، سخرت شركة «سامسونج» المنافسة لها من صفتين، وهما احتفاظها بـ«نوتش» الكاميرا العلوية، وصفة أخرى وهي معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.
كان ذلك من خلال الحساب الرسمي لشركة «سامسونج»، ووجهوا رسالة للمتابعين، قائلين: «تخيلوا ما زالت تحتفظ بنتوء الكاميرا العلوية في عام 2021»، وأرفقت الشركة في تغريداتها «هاشتاج» بأحدث هواتفها الذكية «جلاكسي زد فولد 3»، الذي يأتي بشاشة عرض كاملة، بفضل تقنية الكاميرا أسفل شاشة الهاتف.
كانت تلك التغريدات، التي نشرتها «سامسونج»، في اليوم نفسه التي أعلنت فيه شركة «آبل» عن هاتفها الجديد، كما يشار إلى أن «سامسونج»، لم تكن تلك المرة الأولى التي تسخر فيها من «أبل»، بل سبق لها وأن سخرت العام الماضي من هاتف «آيفون 12» في العام الماضي، بسبب افتقاده لشاحن في علبة الهاتف على عكس باقي الهواتف الأخرى، بحسب ما جاء في صحيفة «البيان».
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التعليقات على ليست المرة الأولى.. «سامسونج» تسخر من هاتف «آيفون 13»
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