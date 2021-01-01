

حتى لا تصاب بـ الشيخوخة.. توقف عن هذه العادة خلال النوم حتى لا تصاب بـ الشيخوخة.. توقف عن هذه العادة خلال النوم

كشف خبراء العناية بالبشرة، عن عادات شائعة في النوم تؤدي إلى الشيخوخة، على الرغم من اتباع روتين مكثف للعناية بها.



لا يمكنك رؤية البكتيريا المتخفية في وسادتك

بينما قد تعتقد أن وسادتك نظيفة، فإن الحقيقة هي أن البكتيريا من العرق والمكياج القديم وخلايا الجلد الميتة ومنتجات الشعر وكريم البشرة تلتصق بوسادتك كل ليلة حسب ما نقلته «ديلي ميل».



إذ كشفت دراسة أجريت عام 2011 أن أكثر من 350 ألف مستعمرة من البكتيريا الحية يمكن أن تعيش في وسادة واحدة، في حين أن ثلث كتلة الوسادة يمكن أن تتكون من خلايا الجلد الميتة.

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فيما قال Lou Sommereux، المدير السريري في Cosmex Clinic، وهي عيادة رائدة في تجديد شباب الجلد في كامبريدج: «تعد البكتيريا أحد الأسباب الرئيسية لظهور البثور، ويجب أن تغسل وتنظف وجهك بشكل صحيح كل صباح لتنظيف البشرة وتجديدها».أنت لا تختار المادة الصحيحةعلى الرغم من أن وسادة الحرير قد تكون أغلى سعرًا إلا أنها توفر سطحًا أملسًا، مما يعني تقليل شد الجلد أثناء التقلب ليلاً، ما يعني ظهور أقل للجاعيد.كما أنها لا تمتص الزيوت الطبيعية من بشرتك، فهي تسمح للبشرة بالاحتفاظ برطوبتها، علاوة على ذلك، يحتوي الحرير على أحماض أمينية تساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين.فيما تمتص أكياس الوسائد القطنية تمتص الرطوبة من بشرتك، ولحماية بشرتك يجب أن تفكر في استخدام غطاء وسادة من الحرير والتأكد من أن الترطيب يمثل أولوية في روتين العناية ببشرتك.فعندما يتعلق الأمر بالشباب والترطيب، فإن حمض الهيالورونيك هو المفتاح، إذ يمكن أن يحمل 1000 ضعف وزنه في الماء.وعند إضافته إلى روتينك اليومي للعناية بالبشرة، فإنه يروي البشرة ويحافظ على الرطوبة، كما تفيد الدراسات أنه يقلل من علامات الشيخوخة.أنت لا تحصل على قسط كاف من النومإذا كانت وسادتك قديمة وتفتقر إلى الحجم، فقد تؤثر على نومك، مما يؤدي إلى بشرة باهتة مع دوائر أعمق وأكثر وضوحًا تحت العين.قال الدكتور مارتن كينسيلا، طبيب التجميل من عيادة Re-Enhance وخبير تجميل النجوم: «أثناء نومنا، تتجدد خلايانا لإصلاح الضرر والحفاظ على بشرتنا تبدو صحية ومتوهجة»وإذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم أو كنت تعيش في نوم متقطع فلن يتمكن جسمك من إصلاح نفسه بشكل صحيح.في المقابل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء إنتاج الكولاجين، مما يجعل بشرتك تبدو أرق وأقل، وهذا أيضًا يجعل الدوائر المظلمة أكثر بروزًا.أنت تنام على جانبكبغض النظر عن وقت إطفاء الضوء، إذا كنت لا تزال مستيقظًا وجلدك منتفخ ومتجعد، فقد ترغب في تغيير وضع نومك.ووفقًا للخبراء، يمكن أن يؤدي النوم الجانبي إلى ظهور التجاعيد على منطقة الصدر وعلى جانب وجهك، بسبب الاحتكاك الناتج عن الحركة ضد الوسادة.فيما قال «لو»: «لا يفكر الكثير من الناس في وضعيات النوم، لكن الوضع الأفقي الذي يتخذه جسمك أثناء النوم يغير توازن توزيع السوائل نحو الجزء العلوي من جسمك».وأضاف: «هذا يمهد الطريق لتوسيع وتقلص أنسجة الوجه، مما يؤدي في النهاية إلى شد وترهل الجلد، وهو السبب الأول الذي يجعلنا نستيقظ منتفخًا».وتابع: «اقتراح النوم على ظهرك، لا يعني عدم الاحتكاك تجاعيد أقل فقط، بل إنه يمنع الجلد أيضًا من الشعور بضغط الجلد على الوسادة، وادعم رأسك بوسادة إضافية لضمان عدم تراكم السوائل، فهذا سيمنع تلك العيون المنتفخة المزعجة».إهمالك للتدليك قبل النومأحد الأسباب التي تجعلنا ننتهي من التجاعيد هو ضعف الدورة الدموية واقترح الخبراء إضافة تدليك لمدة دقيقتين إلى روتين العناية بالبشرة ليلًا باستخدام مرطب أو زيت للوجه وتدليك وجهك بحركات دائرية صغيرة.وأنهي الأمر عن طريق النقر بلطف على وجهك، مع التركيز على محيط عينيك وعظام الوجنتين، فسيعزز ذلك تدفق الدم ويساعد على ملء تلك التجاعيد.كما أوضح «لو»: «يساعد التدليك أيضًا على تفريغ جميع السموم في نظامنا اللمفاوي، وتحفيز إنتاج الكولاجين وتنظيف المسام».