يعتبر الكذب هو الوسيلة الوحيدة التي يستخدمها بعض الأشخاص للهروب من مأزق أو المراوغة عن الإجابة الأخرى التي قد يريد الطرف الآخر سماعها، وفي علم لغة الجسد قد يكشف الشخص الكاذب بنسبة 95% عن طريقة حركاته وانفعالاته، كما أوضحت الدكتورة حنان نجم خبيرة لغة الجسد واستشاري العلاقات بأن الشخص الكاذب لا يجيب أبدًا على الأسئلة المباشرة ويفضل التهرب منها، كما حددت كيفية كشف الشخص الكذب من لغة جسده كما يلي.
مبيبصش في عينك وهو بيتكلم
العين هي المؤشر الإيجابي لتحديد صدق الشخص أم كذبه، كما أكدت خبيرة لغة الجسد أنك إذا تحدثت لشخص يكذب لن ينظر لعينيك أبدًا أثناء الحديث، وفي بعض الأحيان يتلفت بالنظر حول الأشياء من حوله، وتابعت أنه قد يصحب هذه العلامة تعرق بارد أو الحركة بشكل مفاجئ مثل الوقوف فجأة أو وضع ساق على الأخرى فجأة.
مبيديش إجابة مباشرة
خاصة للأسئلة الواضحة تجد أن الشخص الكاذب يحاول الهروب من هذا النوع من الأسئلة ولا يعطي أبدًا إجابة مباشرة، فعد هذه اللحظة تأكد أن هذا الشخص كاذب ولن يعطيك الإجابة التي تريد معرفتها، وتابعت خبيرة لغة الجسد أن هذا الكاذب يحترف طريقة اللف والدوران ولن تستطيع الامساك بمعلومة واضحة معه.
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التعليقات على 3 علامات تدل على الكذب تكشفها خبيرة لغة جسد.. اعرف التصرف الأفضل
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