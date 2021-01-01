كاميرا مراقبة ترصد لحظة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر.. فيديو



لحظة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر لحظة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة دهس سيارة خطيب بوزارة الأوقاف أثناء سيره بمدينة نصر بواسطة سيارة نقل.







وكان مصدر أمني فجر مفاجأة من العيار الثقيل بعد فحص حادث دهس سيارة خطيب بوزارة الأوقاف أثناء سيره بمدينة نصر ، حيث أفاد المصدر أنه بالنسبة لما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية بشأن وقوع مصادمة بين ٣ سيارات ، ووجود مصابين بمدينة نصر تبين من الفحص قيام قائد سيارة ملاكى (إمام وخطيب بوزارة الأوقاف) بقطع الطريق بطريقة خاطئة مما تسبب فى اصطدام إحدى سيارات النقل القادمة من الإتجاه الآخر بسيارته وسيارة أخرى ونتج عن ذلك وفاته وإصابة قائد السيارة الثالثة.

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وأشار المصدر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط الأطراف والعرض على النيابة العامة.شارع حسن المأمون بمدينة نصر شهد حادث مروع ، عندما دهست سيارة نقل سيارة ملاكى مواطنا ، مما تسبب فى مصرع الشيخ هاني الشحات إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر ، والقي القبض علي سائق السيارة النقل وتولت النيابة التحقيق .تلقي قسم مدينة نصر أول بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة تريلا بـ أخري ملاكي بشارع حسن المأمون بالمنطقة التاسعة بدائرة القسم .على الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتبين مصرع شخص ودهس سيارته التي تحولت لكتلة من الحديد ، تم رفع حطام الحادث ونقل الجثة تحت تصرف النيابة تمهيدا لتسليم الجثمان لذويه.وقررت النيابة العامة سرعة ضبط وإحضار سائق السيارة النقل المتورط فى الحادث بعد ان كشفت كاميرات المراقبة لحظة وقوع الحادث .وتمكن رجال المباحث من القبض علي السائق ، الذى قرر أنه فوجئ بخروج سيارة ملاكي من ملف ولم يقصد دهسه ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .