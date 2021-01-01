فيتامين "د" هو هرمون يتم إنتاجه في الجسم نتيجة التعرض لأشعة الشمس، ويمكن الحصول عليه عن طريق بعض الأطعمة أو في صورة مكمل غذائى، ويعمل فيتامين د على امتصاص الكالسيوم من الغذاء في الجهاز الهضمي إلى الجسم، لذا قد يؤدي نقصه إلى انخفاض في امتصاص الكالسيوم من الغذاء، وإلحاق الضرر بالعضلات وارتفاع ضغط الدم.
وقال ويتني كراوتش، خبير التغذية الأمريكي، وفقا لما نشره موقع " eatthis"، إن تناول فيتامين د يوفر العديد من الفوائد للبقاء بصحة جيدة، وإذا لم يقرن مكمل فيتامين (د) الخاص بك مع مجموعة من الأطعمة، فمن المحتمل عدم تمكين جسمك من امتصاص الفوائد الهائلة للفيتامين بشكل كامل.
وأضاف خبير التغذية، أنه يجب أن يحصل أي شخص يتراوح عمره بين عام واحد و 70 عامًا على 600 وحدة دولية (IUs) من فيتامين (د) يوميًا، وبعد سن 70 ، يجب أن تزيد هذه الكمية إلى 800 وحدة دولية.
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التعليقات على مفاجأة.. فيتامين "د" لا يذوب في الماء ويجب تناوله مع الأطعمة
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