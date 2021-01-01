ميسي يرفض مصافحة مدرب باريس سان جيرمان بعد استبداله أمام ليون.. فيديو



ميسي يرفض مصافحة مدرب باريس سان جيرمان ميسي يرفض مصافحة مدرب باريس سان جيرمان

بدا الغضب على وجه ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، لحظة استبداله خلال مباراة فريقه ضد ليون المقامة حاليا على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2021 / 2022.



ورفض النجم الأرجنتيني مصافحة مدربه، وعلق بكلمات خلال حديثه مع المدرب بوتشيتينو، خلال مغادرته الملعب 76، ونزول أشرف حكيمي بديلاً له.



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