يوفنتوس ضد ميلان.. التعادل 1-1 يحسم قمة الدوري الإيطالي "فيديو"



يوفنتوس ضد ميلان يوفنتوس ضد ميلان

حسم التعادل الإيجابى مواجهة فريقى يوفنتوس الإيطالى وضيفه نظيره ميلان، بهدف لكل منهما، فى المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "أليانز ستاديوم"، في قمة منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الحالي 2021-2022.



يوفنتوس ضد ميلان

أحرز ألفارو موراتا الهدف الأول لصالح يوفنتوس في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، ويعد هذا الهدف هو الأسرع لليوفى ضد ميلان في الدوري الإيطالي منذ الهدف الذي سجله أنطونيو كونتى في فبراير 1996 بعد مرور 3 دقائق فقط.



ونجح أنتي ريبيتش في تسجيل هدف التعادل لصالح ميلان في الدقيقة 76 من زمن المباراة.

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يوفنتوس ضد ميلانوخاض يوفنتوس لقاء ميلان بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: تشيزني / خط الدفاع: كيليني، بونوتشي، دانيلو، أليكس ساندرو / خط الوسط: بينتانكور، كوادرادو، لوكاتيلي، رابيو / خط الهجوم: موراتا، ديبالا، كوادرادو.فيما جاء تشكيل ميلان ضد يوفنتوس كالتالى: حراسة المرمى: مايك ماينان / خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، كيير، رومانيولي، توموري / خط الوسط: كيسي، ساليميكرس، تونالي / خط الهجوم: رافاييل لياو، ريبيتش، براهيم دياز.بهذه النتيجة، يتقاسم ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع جاره إنتر ميلان برصيد 10 نقاط لكل منهما، فيما يتراجع يوفنتوس للمركز الثامن عشر بجدول الترتيب هذا الموسم برصد نقطتين، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في المسابقة حتى الآن.وتوقفت سلسلة انتصارات ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولى التي حققها هذا الموسم عقب التعادل مع يوفنتوس، وذلك بعدما حصد 9 نقاط من أول 3 مباريات.وافتقد ميلان في قمة يوفنتوس العديد من النجوم، على رأسهم زلاتان إبراهيموفيتش، أوليفيه جيرو، باكايوكو، كالابريا.https://streamable.com/nb7v03https://streamable.com/liuy9v