فينيسيوس وبنزيما يقلبان الطاولة لـ الريال على فالنسيا فى 3 دقائق.. فيديو



فالنسيا ضد ريال مدريد فالنسيا ضد ريال مدريد

أحرز فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما هدفي ريال مدريد الأول والثاني في مرمى فريق فالنسيا، بالدقيقتين 86 و89 في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "مستايا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي، لتصبح النتيجة 2-1 للريال.



ويخوض ريال مدريد مواجهة اليوم وهو يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن فالنسيا صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي تعادل أمس مع أتلتيك بيلباو سلبيا.



https://streamable.com/4untw7

قد يعجبك أيضا...

https://streamable.com/l95282