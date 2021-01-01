الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر



المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية طبقا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال، وطبقا للقرار تطبق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم، بدءًا من الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري.



وأوضحت الوزارة أنه وفقًا للقرار:



- يتم فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساءً شتاء.

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- تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 11 منتصف الليل شتاء.- تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق 12 صباحاً شتاء، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.- فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة 8 صباحاً وتغلق الساعة 6 مساءً شتاء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.- يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.- يستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران،، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.ويستمر تطبيق المواعيد الجديدة حتى قرار عودة تطبيق المواعيد الصيفية اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من سبتمبر من كل عام.