محكمة أمريكية ترفض الدعوى المقامة من إخوانى ضد رئيس الحكومة المصرى الأسبق

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صورة الخبر: حازم الببلاوى
حازم الببلاوى

أصدرت المحكمة الأمريكية التى تنظر الدعوى المقامة من الإخوانى الهارب محمد صلاح سلطان ضد رئيس الوزراء المصرى الأسبق دكتور حازم الببلاوى بتهمة التعذيب، قراراً برفض الدعوى بناءً على الحصانة الدبلوماسية التى يتمتع بها رئيس الوزراء الأسبق بموجب منصبه بالبنك الدولى.

المصدر: youm7

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