

طاجن عكاوي طاجن عكاوي

تعتبر العكاوي أحد قطع اللحوم الشهيرة وواحد من أشهى الأطباق التي تحضرها ربة المنزل سواء كانت على وجبة الغداء أو في العزومات، لما تضيفه من على سفرتها من أناقة، بالإضافة إلى احتوائها على الكثير من العناصر الغذائية والتى تجعل سفرتك مميزة، لكن الكثير من النساء تخشى هذا الطبق لما يعتقدوه من أنه يحتاج إلى وقت طويل لإعداده، لكن في هذا التقرير نقدم طريقة عمل طاجن العكاوي في خطوات سهلة، على طريقة الشيف رانيا قاسم.







طريقة عمل طاجن العكاوي

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المقاديركيلو لحم عكاوي بتلو4 بصلات كبار4 فصوص ثومفلفل أخضر حار "حسب الرغبة"معلقة سمن كبيرةتوابل "ملح وفلفل اسود وبهارات وجوزة الطيب وورق لوري وحبهان"4 حلقات جزرطريقة عمل طاجن العكاويطريقة التحضيرتسلق لحم العكاوي في حلة متوسطة مع بصلة ومكعب جزر وورق اللوري والحبهانفي طاسة متوسطة قومي بوضع السمن وابدأي في تحمير البصل حتى يصل للون الني الفاتحضعي الثوم وقلبي جيداً قم قومي باضافة التوابلضعي لحم العكاوي وقومي بالتقليب حتى يكتسب من طعم البصل والثوم والسمنيمكنك اضافة مكعبات صغيرة من البطاطس والجزر على اللحم واتركيه 5 دقائق حتى يتسبك مع البصلفي طاجن كبير قومي برص وترتيب المكونات بداية من حلقات الجزر المقطعة في الأول ثم اللحم باللبصلضعي شرائح من الطماطم على وجه الطاجنفي فرن بدرجة حرارة متوسطة ضعي الطاجن واتركيه يكمل تسويةيمكنك عمل أرز ابيض بالشعرية بجانب طاجن العكاوي مع سلطة خضراء وسلطة طحينة.