طاجن عكاوي
تعتبر العكاوي أحد قطع اللحوم الشهيرة وواحد من أشهى الأطباق التي تحضرها ربة المنزل سواء كانت على وجبة الغداء أو في العزومات، لما تضيفه من على سفرتها من أناقة، بالإضافة إلى احتوائها على الكثير من العناصر الغذائية والتى تجعل سفرتك مميزة، لكن الكثير من النساء تخشى هذا الطبق لما يعتقدوه من أنه يحتاج إلى وقت طويل لإعداده، لكن في هذا التقرير نقدم طريقة عمل طاجن العكاوي في خطوات سهلة، على طريقة الشيف رانيا قاسم.
طريقة عمل طاجن العكاوي
المقادير
كيلو لحم عكاوي بتلو
4 بصلات كبار
4 فصوص ثوم
فلفل أخضر حار "حسب الرغبة"
معلقة سمن كبيرة
توابل "ملح وفلفل اسود وبهارات وجوزة الطيب وورق لوري وحبهان"
4 حلقات جزر
طريقة عمل طاجن العكاوي
طريقة التحضير
تسلق لحم العكاوي في حلة متوسطة مع بصلة ومكعب جزر وورق اللوري والحبهان
في طاسة متوسطة قومي بوضع السمن وابدأي في تحمير البصل حتى يصل للون الني الفاتح
ضعي الثوم وقلبي جيداً قم قومي باضافة التوابل
ضعي لحم العكاوي وقومي بالتقليب حتى يكتسب من طعم البصل والثوم والسمن
يمكنك اضافة مكعبات صغيرة من البطاطس والجزر على اللحم واتركيه 5 دقائق حتى يتسبك مع البصل
في طاجن كبير قومي برص وترتيب المكونات بداية من حلقات الجزر المقطعة في الأول ثم اللحم باللبصل
ضعي شرائح من الطماطم على وجه الطاجن
في فرن بدرجة حرارة متوسطة ضعي الطاجن واتركيه يكمل تسوية
يمكنك عمل أرز ابيض بالشعرية بجانب طاجن العكاوي مع سلطة خضراء وسلطة طحينة.
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