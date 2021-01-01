

إزاى تنسحب من مناقشة مزعجة بشياكة؟ إزاى تنسحب من مناقشة مزعجة بشياكة؟

لا تخلو حياتنا اليومية من المناقشات والحوارات الضرورية لتجديد معرفتنا وتوثيق علاقاتنا بالمحيطين بنا، ولكن أحيانًا ما تطور هذه المناقشات وتصل للإزعاج خاصة إذا كان أحد الأطراف متمسك برأيه ويدافع عنه بحدة، فكيف نتصرف في هذه الحالة؟



دعاء بيرو خبيرة الإتيكيت تقدم لـ"اليوم السابع" روشتة لكيفية إنهاء المناقشات الحادة بطريقة لبقة وذكية:



تهيئة الطرف الأخر:

خاصة في مناقشة الموضوعات الحساسة يجب في البداية تهيئة الطرف الآخر للمناقشة، مع معرفة درجة التقارب بينكما جيداً قبل بدء المناقشة، وإذا أخذك الطرف الآخر لزاوية قد تعرضك للوقوع في الخطأ توقف فوراً عن الدخول في تفاصيلها لكي تكسب الشكل الودي لإنهاء المناقشة، حتى لا تخسر شخص ما فى نهاية أى نقاش.

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حافظ على لغة جسدك:ابذل قصارى جهدك للحفاظ على وجهك مستقيما دون تكشير أو تحريك عينيك، أو تحريك رجلك ويديك بشكل مبالغ فيه، أو القيام بأي شىء يستهلك طاقتك ويتعب أعصابك، وقد يجعلك تبدو غير واثق من نفسك، ويفضل عدم استخدام الهاتف المحمول اثناء الدخول في مناقشة هامة أو التحجج به للهروب من المناقشة.يفضل كذلك تجنب الإشارة بالإصبع في وجه الطرف الآخر فهذه الإشارة تترجم إما إنها اتهام موجه للشخص الذى تناقشه أو كأنك تقوم بإلقاء محاضرة على ذلك الشخص أو تعطى له أوامر فيشعر أمامك بضآلته ويبدأ معك فى حوار مستفز وجدال أنت فى غنى عنه، وأن حدث العكس معك توقف فوراً عن المناقشة معللاً أن هذا الاسلوب غير لائق وغير مقبول.تجنب الشتائم والألفاظ:وتابعت خبيرة الإتيكيت أن عليك وأنت تناقش أحد ولم يعجبك الحوار وترغب في انهائه عليك بعدم استفزازه والتلفظ بكلمات مسيئة وألفاظ خارجة وحادة فلن يستمع إليك بعدها أبداً، ويترك انطباعاً سيئاً عنك بشكل لا تتصوره، كما أن التلفظ يجعل منك شخصاً غير واثقاً بنفسه وغير مسئول، مع الوضع في عين الاعتبار أن الرأى الذى يختلف مع رأيك لا يجعل الشخص الآخر سيئا، وإنها ليست أكثر من وجهة نظر مختلفة.احرص على هدوئك:احرص على هدوء نبرات صوتك مما يجعل الطرف الآخر يركز بكلماتك وبالرسالة التى تريد إيصالها بدلا من لفت أنظارهم لعصبيتك أو توترك مما يضيع المعنى الذي تريد أن تقوله خاصة وأنت تنهي حوارك فى نقاش مزعج مع الطرف الآخر عليك وأن تحاول أن تتمالك أعصابك وتبتسم وتتدرب على ذلك من قبل كثيرا، مع عرض آراءك فى شكل نقاط سريعة مختصرة بطريقة لطيفة وشيك، وتقول له الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، بمعنى أنك لن تخسره أبداً وستستكمل الحديث معه فى وقت لاحق، مما سيجعلك تترك بذلك افضل انطباع عند محاورك المجادل العنيد وستتحسن لغة النقاش بينكما فيما بعد.كُن متحضراً:وأكدت خبيرة الإتيكيت على ضرورة التزام التحضر عند إنهاء مناقشة مزعجة أن عليك أن تكون متحضرا وانسحب بأن تلقى التحية والسلام على الطرف الآخر حتى لو لم يعجبك الحوار والنقاش ورأى الطرف الآخر عليك أن تظهر احترامك للطرف الآخر، وتذكر دوما ألا يكون هدفك فى النقاش التقليل من شأن الآخرين فهذا الأمر يسهل ملاحظته وسيدفع الطرف الآخر لتركك والانسحاب من النقاش أو ستجده يرد بشكل عنيف ليواجه اتهاماتك وأنت فى نقاش غير مرضي ومقنع لك وتريد أن تخرج منه.لا تقاطع الطرف الاخرلا تقاطع الطرف الاخرلا تقاطع الطرف الاخر:وأخيرًا شددت على ضرورة عدم مقاطعة الطرف الآخر واجعله يستكمل حديثه حتى النهاية واحرص على الاستماع الجيد لما يقوله رغبة منك لمعرفة كل انطباعاته، لا أن تصمت لمجرد أن يحين دورك في الرد وشتان بين الحالتين، وفى النهاية اعلم إن الحوار والنقاش الذي تكون طرفاً فيه وكأنك تدخل مسابقة تخرج منها رابحا أو خاسرا، قد تكون صائباً أو مخطئا لن يكون حوارا ناجحا بأى حال فكل طرف لديه مايقنع نفسه على الأقل بصحة آرائه.