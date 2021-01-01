عليك بـ تناول هذه الخضروات لصحة جهازك الهضمي



لصحة جهازك الهضمي لصحة جهازك الهضمي

إذا كنت من عشاق تناول الخضروات، فهناك أنواع عديدة عليك بعدم تجاهل تناولها فهى تساعد على علاج الانتفاخ وتنظيم مستويات السكر فى الدم إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى عليك إدخالها إلى نظامك الغذائى اليومى



1. القرنبيط

يحتوي القرنبيط على فيتامين C و K وهو أيضًا مصدر ممتاز للألياف التى تساعد فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى



2 - القرع

يعتبر القرع المر مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة والفلافونويد ومركبات البوليفينول الأخرى ، ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وتحسين الصحة العامة

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يساعد القرع المر على تنظيم مستويات السكر في الدم في الجسم وينشط الأنسولين ، وبالتالي يمنع تحويله إلى دهون ، وهو مفيد للغاية لمرضى السكري.3- السبانخالسبانخ هو غذاء صحي يحتوي على فيتامين K ويحتوي على مصدر عالي للكالسيوم والنترات فهو مصدر ممتاز لفيتامين أ والحديد والألياف وقليلة الدهون والكوليسترول. وهو مفيد أيضًا للتحكم في الوزن والعظام وضغط الدم .4. أوراق الحلبةالحلبة أغنى مصدر لحمض الفوليك والزنك ، لذا فإن تناول أوراق الحلبة يمكن أن يفعل المعجزات لصحتك العامة .أوراق الحلبة مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على محاربة العديد من الالتهابات ، كما أنها مفيدة للشعر والهضم وفقر الدم.5. اليقطينغني بفيتامين (أ) ، قد تساعد خصائص اليقطين الغنية بمضادات الأكسدة في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة بالإضافة إلى البيتا كاروتين ، يقدم اليقطين فيتامين ج وفيتامين هـ والحديد وحمض الفوليك ، وكلها تساهم في تحسين جهاز المناعة.6.الكرنبمن الخضروات الصليبية التى تساعد على تفتيت الجذور الحرة قبل أن تلحق الضرر بجسمك. يحتوي الكرنب على نسبة عالية من فيتامين ك وفيتامين ج والألياف ، كما أنه مصدر جيد لفيتامين ب 6 وحمض الفوليك7. الباميةتعتبر البامية من أفضل الخضروات لعلاج مشاكل المعدة مثل التهاب المعدة والحموضة والإمساك. يمكن أن تساعد إضافة هذا النوع من الخضار إلى نظامك الغذائي في تقوية الجهاز الهضمي .