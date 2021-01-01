تسبب أمراض خطيرة.. خبير تغذية يحذر من تناول هذه الأطعمة



الوجبات السريعة الوجبات السريعة

بدأت الوجبات السريعة كوسيلة للحصول على الراحة، وازدادت شعبيتها في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي عندما كان المزيد والمزيد من الناس يقودون سياراتهم.









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لكن منذ ذلك الحين أصبح أحد الأسباب الرئيسية للسمنة وأمراض القلب في أمريكا، ومستوياته العالية بشكل خطير من السكريات المضافة والدهون المشبعة تجعلنا مدمنين ونعود للمزيد.بينما ندرك هذه الصفات غير الصحية للوجبات السريعة، لا تزال هناك بعض الآثار الجانبية الأقل شهرة والتي لا يعرفها الكثير من الناس.في التقرير التالي، يستعرض «المصري لايت» بعضًا من الآثار الجانبية السرية لتناول الوجبات السريعة، وفقًا للمنشور بـ «eat this».تؤثر على مستويات الأنسولين لديكوفقًا لتقرير عام 2018، من المجلة الأمريكية لطب لايف ستايل، يتم امتصاص منتجات الوجبات السريعة في مجرى الدم بمعدل أسرع بكثير من الأطعمة الأخرى.وعندما نأكل شيئًا معالجًا بشكل كبير، فإنه يرسل كمية هائلة من الجلوكوز إلى مجرى الدم لدينا على الفور ويخلق ما يعرف باسم «الاستجابة السريعة للأنسولين».فيما يذكر هذا التقرير أيضًا أن المنتجات التي تحتوي على الكثير من الدقيق الأبيض المعالج، مثل الخبز الأبيض والكعك والمخبوزات المصنعة،تحتوي على شيء يسمى المنتجات النهائية للجليكيشن المتقدمة (AGEs).من المعروف أن تراكم هذه المادة في مجرى الدم، خاصة عندما يقترن بالاستجابة السريعة للأنسولين، يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري وأمراض مزمنة أخرى.يضر بشرتكيمكن أن يكون للوجبات السريعة أيضًا تأثير سلبي على بشرتك، فوفقًا لتقرير في مجلة التجميل والأمراض الجلدية الاستقصائية، تم ربط النظام الغذائي الغربي للوجبات السريعة والأطعمة المصنعة ومستويات أعلى من السكر المضاف بزيادة حب الشباب.وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو زيادة نشاط الأنسولين الذي يحدث عند تناول الوجبات السريعة.كما يشير هذا التقرير إلى أن هناك بالفعل مجتمعات خالية تمامًا من حب الشباب، مثل مناطق معينة من أيسلندا وبابوا غينيا الجديدة والبرازيل، وما تشترك فيه هذه المناطق هو أنها تعيش على نظام غذائي في الغالب من العصر الحجري القديم.وعلينا بالطبع أن نأخذ في الاعتبار عوامل أخرى عندما يتعلق الأمر بحب الشباب، مثل نمط الحياة وعلم الوراثة، لكن نظامنا الغذائي يلعب دورًا كبيرًا.ليس فقط من المعروف أن الوجبات السريعة تؤدي إلى المزيد من حب الشباب، ولكن أظهرت العديد من الدراسات أنها يمكن أن تؤدي إلى أمراض جلدية أكثر خطورة.على سبيل المثال، وجد تقرير صدر عام 2013 عن الأطفال والمراهقين أن أولئك الذين يتناولون الوجبات الجاهزة 3 مرات في الأسبوع أو أكثر لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بالأكزيما الشديدة.وعلى الرغم من أن هذه الدراسة لم تغطي التأثيرات على البالغين، إلا أنه يتم إجراء المزيد من الأبحاث.زيادة خطر إصابتك بالأمراضثبت أن الوجبات السريعة تزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة عند تناولها بشكل منتظم.ووفقًا لمراجعة من منظور تعزيز الصحة، فإن قائمة الآثار الجانبية المحتملة المرتبطة بالأمراض لاستهلاك الوجبات الجاهزة واسعة النطاق.تتضمن القائمة أشياء مثل زيادة الوزن في البطن، والالتهابات المزمنة، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.تتأثر صحتك العقليةقد يكون للاستهلاك المنتظم للوجبات السريعة تأثير على صحتنا العقلية، إذ وجدت دراسة من المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة أن الأنظمة الغذائية المؤيدة للالتهابات والتي تشمل الوجبات الجاهزة، ارتبطت بخطر أكبر للإصابة بالاكتئاب، خاصة بالنسبة للنساء وأولئك الذين يندرجون تحت فئة السمنة.كما أن هناك عدة عوامل، أحدها هو المستويات العالية من الدهون المتحولة والكربوهيدرات المصنعة في الوجبات السريعة.ووفقًا لـ Public Health Nutrition، من المعروف أن الأحماض الدهنية غير المشبعة تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات المزمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول، وكلها عوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.