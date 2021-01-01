السمنة ترفع خطر إنجاب أطفال يعانون التشوهات الخلقية



السمنة السمنة

ذكرت دراسة أمريكية حديثة أن السمنة فى النساء الحوامل ترفع خطر إنجاب أطفال يعانون التشوهات الخلقية وتعتبر السمنة أحد أوبئة العصر التى انتشرت بصورة كبيرة بين النساء والرجال فى السنوات الأخيرة.



ويقول الدكتور شريف عبدالحميد أستاذ النساء والتوليد والعقم بطب عين شمس اسباب السمنة اهمها طبيعة الحياة ونوعية الطعام الذى نتناولة وعاداتنا الغذائية وطبيعة الحياة الخالية من النشاط وتتسبب السمنة فى الكثير من المشاكل الصحية ليس فقط فى مجال النساء والتوليد ومجال الصحة الانجابية وصحة المراة ولكن تؤدى الى العديد من المشاكل الصحية التى تؤثر على كافة أجهزة الجسم فمثلا تزداد معدلات الاصابة بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين والمشاكل الجنسية مع زيادة الوزن وبالنسبة للسيدات تؤدى السمنة الى العديد من المشاكل الصحية فى مجال الغدد الصماء وتؤثر على انتظام الدورة الشهرية وعلى كمية التبويض مع كل دورة شهرية حيث تختزن الأنسجة الدهنية الهرمونات الذكورية والأنثوية وتؤدى الى اضطراب فى الدورة الشهرية وتؤثر على خصوبة السيدات حيث تقل العديد من الحالات التى تتأخر فيها الحمل ثم يحدث بعد ذلك بعد انقاص الوزن ومن أشهر الأمراض الناجمة التى تسببها السمنة بين الفتيات هى مرض تكيس المبايض وضعف التبويض الذى ينتج عن السمنة المفرطة وتأثر مستوى الأنسولين فى الدم واضطرابات فى هرمونات الذكورة والأنوثة وقد تؤدى إلى ظهور



بعض أعراض الذكورة على الإناث مثل وجود شعر زائد فى أماكن الذكورة.

أما بالنسبة للحمل فإن السمنة تؤدى الى زيادة فى كافة مضاعفات الحمل فالسمنة تسبب الزيادة فى معدلات الاجهاض فى الثلاثة شهور الاولى وتؤدى الى زيادة فى مقاومة هرمون الأنسولين أثناء الحمل وبالتالى ظهور سكر الحمل الذى يكون أكثر شيوعاً بين السيدات البدينات وتعتبر البدانة احد عوامل المخاطر التى توجب على الطبيب المعالج والمتابع للحمل على إجراء فحوصات أكثر دقة وتعقيداً لاكتشاف مرض السكر الكامن أو الظاهر بين السيدات الحوامل البدينات أكثر من السيدات النحيفات كما تؤدى السمنة إلى زيادة معدلات تسممات الحمل وارتفاع ضغط الدم وظهور الزلال بالبول ويعتبر مرض تسمم الحمل من الامراض المرتبطة بالبدانة وبسكر الحمل وهو يعد من أخطر الامراض على صحة الام وعلى صحة الطفل وتتأثر الاجنة بالسمنة المفرطة، حيث يصاب الأطفال بخلل فى معدلات النمو قد تؤدى الى زيادة فى وزن الطفل مع تأخر فى كافة أجهزته أو فى تأثير الدم المتدفق الى الجنين نظراً لترسب الدهون على الأوعية الدموية المغذية للطفل ما يؤدى الى نقص فى معدلات نمو الجنين وزيادة