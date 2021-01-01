لا تجلس لفترات طويلة.. خطر على ظهرك



الجلوس لفترات طويلة الجلوس لفترات طويلة

أكدت دراسة كندية حديثة أن الجلوس لفترات طويلة يومياً ارتبط بنسبة كبيرة بالإصابة بأمراض القلب والسكر والسرطان ونحو 3.2 مليون شخص يموتون كل عام لأنهم ليسوا نشطاء بما فيه الكفاية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية ما يجعل الخمول البدنى عامل خطر للوفيات فى جميع أنحاء العالم.



يقول الدكتور محمد جلال البرقوقى استشارى جراحة العظام والاصابات إن متطلبات العصر الحديث تتطلب الجلوس لفترة طويلة خاصة فى الاعمال الادارية والحسابية والمدرسين اثناء تصحيح الامتحانات وموظفى البنوك وأعمال الحاسب الآلى وبعض الصناعات الحرفية التى تتطلب حرفية يدوية دقيقة وقد تزيد مدة الجلوس من 4-6 ساعات يومياً وهذه المدة تكفى لبداية ظهور أعراض آلام الظهر وخاصة أسفل الظهر وقد يكون السبب عدم لياقة العضلات الظهرية والتكوين التشريحى للظهر نتيجة للجلوس فترة طويلة الذى قد يسبب توتراً عضلياً بسبب هذا الاجهاد الصامت وهذا بخلاف الاجهاد الديناميكى الذى يتطلب زيادة الحركة



الذى يتمثل فى رياضة رفع الأثقال وقد يكون بسبب عمليات الصيانة المستمرة للفقرات الظهرية والقطنية بالعلاج الطبيعى والمساج واستعمال بعض الأجهزة الرياضية البسيطة التى تقول العضلات بدون عنف تدريبى التى لها فائدة عظيمة ويمكن أن توجد أسباب أخرى قد يكون منها عيوب تكوينيه فى العمود الفقرى أو انزلاقات غضروفية او فقرية مما يسرع من الأعراض بعد مدة قصيرة من الجلوس وفى تلك الأحوال يمكن ان نتلافى سرعة الاصابة بالالم وذلك بوضع خلف الظهر وسادة صغيرة او اختيار كرسى «مقعد» مخصوص بدلا من الوسادة لان هذا الوضع يساعد على استقامة الظهر وعدم توتر العضلات وهذه الأعراض قد تكون أعراض بسيطة مثل آلام اسفل الظهر وقد ينتشر الوجع فى الفخذين من الخلف الى

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وقد تزداد الحالة إلى وجود خذلان بالأطراف السفلية فى الحالات الشديدة وفى هذه الحالة يتطلب العرض على الاخصائى للكشف وعرض الحالة وعمل أبحاث لازمة من أشعات وخلافه للظهر للبحث عن أمراض معينة، مثل الانزلاقات الغضروفية والفقرية لعلاجها.ويضيف الدكتور محمد جلال البرقوقى تعتبر آلام أسفل الظهر بسبب الجلوس لمدة طويلة هى إصابات عمل بسبب طول مدة الجلوس ولذلك من المستحسن فى بعض الأحيان ارتداء حزام ساند للظهر اثناء مدة العمل فقط والاستراحة كل ساعة اثناء العمل لمدة دقيقتين يجرى خلالهما تدريبات عضلية للظهر وعمل حركة دائرية الى اليمين واليسار ثم يعاود الشخص عمله فالعمل المستمر دون حركة مثل أعمال الكتابة قد يسبب آلاماً فى العنق ويجب تحسين لياقة الإنسان وهذا ليس بالرياضة فقط ولكن بالتغذية السليمة والبعد عن شرب القهوة يومياً والنسكافيه والمشروبات الغازية ومن المستحسن الإقلال من اللحوم والاكثار من الأسماك والألبان والخضار والفاكهة وقد أعطانا الله احتياجات غذائية يومية بالملليجرام والميكروجرام وليس بالكيلوجرام وهذا النظام يفيد أيضاً فى إنقاص الوزن، لأن تكوين دهون البطن الكرش يسبب إعاقة فى الحركة وآلاماً فى الظهر نتيجة الجلوس لفترات طويلة.