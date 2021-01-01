أكدت دراسة كندية حديثة أن الجلوس لفترات طويلة يومياً ارتبط بنسبة كبيرة بالإصابة بأمراض القلب والسكر والسرطان ونحو 3.2 مليون شخص يموتون كل عام لأنهم ليسوا نشطاء بما فيه الكفاية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية ما يجعل الخمول البدنى عامل خطر للوفيات فى جميع أنحاء العالم.
يقول الدكتور محمد جلال البرقوقى استشارى جراحة العظام والاصابات إن متطلبات العصر الحديث تتطلب الجلوس لفترة طويلة خاصة فى الاعمال الادارية والحسابية والمدرسين اثناء تصحيح الامتحانات وموظفى البنوك وأعمال الحاسب الآلى وبعض الصناعات الحرفية التى تتطلب حرفية يدوية دقيقة وقد تزيد مدة الجلوس من 4-6 ساعات يومياً وهذه المدة تكفى لبداية ظهور أعراض آلام الظهر وخاصة أسفل الظهر وقد يكون السبب عدم لياقة العضلات الظهرية والتكوين التشريحى للظهر نتيجة للجلوس فترة طويلة الذى قد يسبب توتراً عضلياً بسبب هذا الاجهاد الصامت وهذا بخلاف الاجهاد الديناميكى الذى يتطلب زيادة الحركة
الذى يتمثل فى رياضة رفع الأثقال وقد يكون بسبب عمليات الصيانة المستمرة للفقرات الظهرية والقطنية بالعلاج الطبيعى والمساج واستعمال بعض الأجهزة الرياضية البسيطة التى تقول العضلات بدون عنف تدريبى التى لها فائدة عظيمة ويمكن أن توجد أسباب أخرى قد يكون منها عيوب تكوينيه فى العمود الفقرى أو انزلاقات غضروفية او فقرية مما يسرع من الأعراض بعد مدة قصيرة من الجلوس وفى تلك الأحوال يمكن ان نتلافى سرعة الاصابة بالالم وذلك بوضع خلف الظهر وسادة صغيرة او اختيار كرسى «مقعد» مخصوص بدلا من الوسادة لان هذا الوضع يساعد على استقامة الظهر وعدم توتر العضلات وهذه الأعراض قد تكون أعراض بسيطة مثل آلام اسفل الظهر وقد ينتشر الوجع فى الفخذين من الخلف الى
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لا تجلس لفترات طويلة.. خطر على ظهرك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق